Ronaldo, Andrea Bocelli e Ancelotti; confira as celebridades que estiveram no sorteio da Copa do Mundo 2026

Ronaldo e Kaká estiveram presentes no evento. Roberto Schmidt / AFP

Realizado em Washington, nos Estados Unidos, o sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2026 foi realizado nesta sexta-feira (5). Obviamente, diferentes personalidades do futebol e de outros esportes estiveram presentes. Contudo, celebridades de outros meios também compareceram ao evento.

A competição terá início em junho do próximo ano e será disputada pela primeira vez em três países: Canadá, Estados Unidos e México.

Também será a primeira vez que o Mundial contará com 48 seleções, um aumento de 16 equipes em relação às últimas edições. Até o momento, 42 países já estão garantidos na Copa.

Confira algumas personalidades que estiveram no sorteio

Donald Trump

Donald Trump recebeu o "Prêmio da Paz" de Gianni Infantino. STEPHANIE SCARBROUGH / AFP

Roberto Carlos

Roberto Carlos foi campeão do mundo em 2002. Roberto Schmidt / AFP

Andrea Bocelli

Andrea Bocelli fez uma apresentação antes do sorteio começar. Saul Loeb / AFP

Lionel Scaloni

Técnico da atual campeã do mundo, Scaloni levou a taça da Copa ao palco. SAUL LOEB / AFP

Ronaldo e Kaká

Ronaldo e Kaká foram campeões em 2002 e conversaram com Gianni Infantino antes do sorteio. Roberto Schmidt / AFP

Shaquille O'Neal

Shaquille O'Neal é ídolo do Los Angeles Lakers e lembrado por muitos como um dos grandes nomes da história do basquete. Roberto Schmidt / AFP

Desailly e Stoichkov

Desailly foi campeão pela França em 1998 e Stoichkov levou a Bulgária a uma semifinal em 1994. Roberto Schmidt / AFP

Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti será o treinador da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Roberto Schmidt / AFP

Roberto Baggio

Baggio perdeu a final da Copa de 1994 para o Brasil. Roberto Schmidt / AFP

Fabio Cannavaro

Cannavaro foi o capitão da Itália na Copa de 2006 e treina o Uzbequistão. Roberto Schmidt / AFP

Pierluigi Collina

Pierluigi Collina foi o árbitro da final da Copa do Mundo de 2002. Roberto Schmidt / AFP

