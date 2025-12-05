Ronaldo, Andrea Bocelli e Ancelotti; confira as celebridades que estiveram no sorteio da Copa do Mundo 2026

Realizado em Washington, nos Estados Unidos, o sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2026 foi realizado nesta sexta-feira (5). Obviamente, diferentes personalidades do futebol e de outros esportes estiveram presentes. Contudo, celebridades de outros meios também compareceram ao evento.
A competição terá início em junho do próximo ano e será disputada pela primeira vez em três países: Canadá, Estados Unidos e México.
Também será a primeira vez que o Mundial contará com 48 seleções, um aumento de 16 equipes em relação às últimas edições. Até o momento, 42 países já estão garantidos na Copa.