Sorteio definiu os grupos da Copa do Mundo 2026. DAN MULLAN / POOL / AFP

O sorteio que definiu os grupos da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, ocorreu nesta sexta-feira (5). As 12 chaves do Mundial foram definidas em evento no Kennedy Center, em Washington.

O Brasil ficou no Grupo C, juntamente com Marrocos, seu adversário de estreia, Haiti, que será o confronto da segunda rodada, e Escócia, que será o último adversário na fase de grupos.

O grupo do Brasil na Copa de 2026 tem uma coincidência com outro Mundial. Dois dos três adversários (Marrocos e Escócia) estiveram na chave da Seleção na Copa do Mundo de 1998.

