Rádio Gaúcha adquire direitos de transmissão da Copa do Mundo 2026

Gabardo acompanha o sorteio nos EUA. Eduardo Gabardo / Arquivo Pessoal

Reforçando a premissa do Grupo RBS de estar onde a notícia está, a Rádio Gaúcha adquiriu junto à Fifa os direitos de transmissão de rádio da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

As atenções do mundo já estão voltadas para Washington, onde será realizado nesta sexta-feira (5) o sorteio dos grupos da competição, que estreia no ano que vem um formato ampliado com 48 seleções participantes.

Para trazer todas as informações em primeira mão, o comunicador Eduardo Gabardo, o gerente-executivo de Esportes da RBS, Tiago Cirqueira, e o gerente-executivo de Operações, TI e Rádios, Radham Miranda, estão nos Estados Unidos para o evento e para fazer o mapeamento de locais e reuniões planejando a cobertura que está por vir.

O público poderá acompanhar o sorteio na Rádio Gaúcha e no YouTube de GZH e pelo site em tempo real, a partir das 14h desta sexta. A Copa do Mundo de 2026 será disputada entre 11 de junho e 19 de julho de 2026.

— Anunciar a Gaúcha como emissora licenciada da Copa do Mundo Fifa 2026 significa incluir a bandeira do Rio Grande do Sul ao lado das outras 48 dos países que irão disputar a competição. Orgulho em poder dizer que, mais uma vez, teremos a responsabilidade de levar o RS para o mundo e trazer todas as histórias de um grande evento para a nossa comunidade. Será mais uma oportunidade de diversificarmos produtos para qualificar uma cobertura construída junto ao nosso público e parceiros. De gaúcho para gaúcho, estaremos juntos na maior Copa do Mundo de todos os tempos — destaca Tiago Cirqueira, gerente-executivo de Esportes da RBS.

Em 2025, a Gaúcha alcançou um marco histórico: completou 10 anos consecutivos como líder de audiência na Grande Porto Alegre. Com tradição de cobrir com profundidade grandes eventos esportivos, foi a única rádio do sul do país licenciada para transmitir o Mundial do Catar e os Jogos Olímpicos de Tóquio.

Em 2026, o Grupo RBS realizará uma cobertura multiplataforma do evento esportivo e as ações de conteúdo para a Copa poderão ser acompanhadas ao longo do ano com projetos para parceiros de mercado e plano de comunicação com olhar 360º.