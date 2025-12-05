Copa do Mundo

Rádio Gaúcha adquire direitos de transmissão da Copa do Mundo 2026

Comunicador Eduardo Gabardo faz a cobertura do sorteio de grupos da competição nesta sexta-feira (5), diretamente de Washington, nos Estados Unidos

