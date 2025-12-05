Qual adversário Ancelotti aponta como o mais difícil no grupo do Brasil na Copa do Mundo

Ancelotti esteve no sorteio realizado nos EUA. Roberto Schmidt / AFP

O italiano Carlo Ancelotti, que comandará a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, esteve presente no sorteio dos grupos, realizado em Washington, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (5). Ele viu o Brasil cair no Grupo C, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti.

Em rápida entrevista, Ancelotti deu suas impressões iniciais sobre os adversários na competição. A estreia do Brasil será contra Marrocos, equipe que foi surpresa na Copa de 2022, chegando até a semifinal.

— Marrocos teve um desempenho muito bom na última Copa do Mundo. Temos que pensar nos três jogos, mas Marrocos é o primeiro e o mais difícil. Temos que ter confiança — disse o treinador para a TV Globo.

Sobre a Escócia, Ancelotti disse:

— Tem um time muito sólido, é um adversário difícil.

Sobre o Haiti, no entanto, o técnico não comentou. Antes da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ainda terá quatro amistosos preparatórios. Em março serão dois jogos contra europeus: Croácia e França, conforme o presidente da CBF, Samir Xaud, confirmou após o sorteio.

Questionado sobre os convocados para o Mundial, Ancelotti antecipou:

— A lista de março vai ser mais ou menos a lista definitiva que vai jogar a Copa do Mundo.