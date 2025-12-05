Seleção Brasileira irá estrear no dia 13 de junho contra Marrocos. FRANCK FIFE / AFP

O Brasil descobriu nesta sexta-feira (5) os adversários que terá pela frente na fase de grupos da Copa do Mundo 2026. Em Washington, os 12 grupos do Mundial foram sorteados, e a Seleção Brasileira está no Grupo C, ao lado de países que já enfrentou em mundiais.

Na estreia, em 13 de junho, o Brasil enfrentará Marrocos. Na segunda partida, jogará contra o Haiti, no dia 19. Cinco dias depois, encerrará a fase de grupos contra a Escócia.

Da chave brasileira, os africanos e europeus também estiveram no Grupo do Brasil em 1998. Contra a Escócia, na estreia, o Brasil venceu por 2 a 1. Já na partida seguinte, a Seleção goleou Marrocos por 3 a 0.

O Brasil nunca enfrentou o Haiti em mundiais, mas jogou contra a seleção da América Central em 2016, na fase de grupos da Copa América. Na ocasião, a Seleção venceu por 7 a 1.

Confira os jogos do Brasil na fase de grupos

13/06 - Brasil x Marrocos - Boston/Nova Iorque

18/06 - Brasil x Haiti - Boston/Filadélfia

24/06 - Escócia x Brasil - Atlanta/Miami

Possíveis confrontos no mata-mata

Classificando em primeiro

Se for líder da chave, o Brasil terá na fase de 16-avos de final o segundo colocado do Grupo F, que tem Holanda, Japão, Tunísia e o vencedor da repescagem europeia entre Ucrânia, Suécia, Polônia e Albânia. O jogo seria no dia 29 de junho e um confronto provável seria contra o Japão.

Em uma eventual oitavas de final, a Seleção enfrentará o vencedor do confronto entre o segundo lugar do Grupo E (Alemanha, Equador, Costa do Marfim e Curaçao) e o segundo lugar do Grupo I (França, Senegal, Noruega e Iraque/Bolívia/Suriname). O jogo seria no dia 5 de julho em uma partida que tem principais candidatas Noruega, Senegal ou Equador.

Nas quartas de final, o caminho do Brasil cruza com o vencedor dos confrontos entre líder do Grupo A (México, Coreia do Sul, África do Sul e Dinamarca/Macedônia do Norte/República Tcheca/Irlanda) e terceiro lugar de um dos grupos (C,E,F,H ou I), e entre líder do Grupo L (Inglaterra, Croácia, Panamá e Gana) e outro terceiro colocado dos grupos (E, H, I, J ou K). O jogo seria 11 de julho e tem como favorita à Inglaterra.

Na semifinal, dois países despontam como principais candidatos para enfrentar o Brasil. Argentina, favorita no Grupo J, e Portugal, favorita no Grupo K, podem se cruzar em uma eventual quartas de final, definindo um possível adversário do Brasil. O confronto seria em 14 ou 15 de julho. Já a final está marcada para o dia 19. A disputa de terceiro lugar será no dia anterior.

Do outro lado do chaveamento, Alemanha, Espanha e França são os favoritos para chegar à decisão.

Leia Mais Como e quando serão definidos os últimos participantes da Copa do Mundo 2026

Classificando em segundo

Se for segundo colocado da chave, o Brasil terá na fase de 16-avos de final o líder do Grupo F, que tem Holanda, Japão, Tunísia e o vencedor da repescagem europeia entre Ucrânia, Suécia, Polônia e Albânia. O jogo seria no dia 29 de junho e um confronto provável seria contra a Holanda.

Avançando às oitavas de final, a Seleção enfrentará o vencedor do confronto entre o segundo lugar do Grupo A (México, Coreia do Sul, África do Sul e Dinamarca/Macedônia do Norte/República Tcheca/Irlanda) e o segundo lugar do Grupo B (Canadá, Suíça, Catar e Itália/Irlanda do Norte/País de Gales/Bósnia e Herzegovina. O jogo seria no dia 9 de julho.

Caso o Brasil chegue às quartas de final por este caminho, cruza o caminho do vencedor dos confrontos entre líder do Grupo E (Alemanha, Equador, Costa do Marfim e Curaçao) e o melhor terceiro colocado dos grupos (A, B, C, D ou F), e entre líder do Grupo I (França, Senegal, Noruega e Iraque/Bolívia/Suriname) e o melhor terceiro colocado dos grupos (C, D, F, G ou H). O jogo seria no dia 4 de julho e tem como principais favoritas França e Alemanha, que devem jogar na fase anterior.

Na semifinal, a seleção favorita para enfrentar o Brasil, caso chegue por este caminho, é a Espanha, atual líder do ranking da Fifa. O confronto seria disputado no dia 14 de julho.

Do outro lado do chaveamento, Argentina, Inglaterra e Portugal são os favoritos para chegar à decisão.

Leia Mais Ainda dá tempo? Saiba como tirar visto americano para assistir à Copa do Mundo de 2026

Classificando em terceiro

Se não terminar entre os dois primeiros, o Brasil ainda pode classificar para a próxima fase, desde que termine como um dos oito melhores terceiros colocados. A partir disso, o cruzamento coloca três adversários como possíveis: os líderes dos Grupos A (México, Coreia do Sul, África do Sul e Dinamarca/Macedônia do Norte/República Tcheca/Irlanda), E (Alemanha, Equador, Costa do Marfim e Curaçao) e I (França, Senegal, Noruega e Iraque/Bolívia/Suriname).

Neste cenário, França e Alemanha são possíveis adversários. Como são três confrontos possíveis, o Brasil pode entrar em diferentes caminhos do chaveamento.

Confira a tabela da Copa do Mundo 2026