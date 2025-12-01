Os dois ex-goleiros do Inter que disputam vaga na seleção de Ancelotti para a Copa do Mundo

Ancelotti estará nos Estados Unidos nesta sexta-feira (5) para acompanhar o sorteio dos grupos do Mundial. Rafael Ribeiro / CBF,Divulgação

Faltam cerca de sete meses para o começo da Copa do Mundo, e Carlo Ancelotti já começa a dar algumas pistas sobre os jogadores que devem ser convocados para a Seleção Brasileira. Recentemente, ele revelou que cinco goleiros estão na disputa por três vagas.

Em entrevista ao programa "Esporte Record", o italiano elogiou a safra de goleiros do futebol brasileiro e revelou quais atletas estão no radar da Seleção para a posição.

— Acho que estamos em boas mãos. Alisson, Ederson, Hugo, Bento e John. Eles têm muito potencial. Estamos bem posicionados — disse o técnico italiano.

Da lista, dois nomes são conhecidos do torcedor colorado. O mais popular é Alisson, formado na base do Inter e ídolo do Liverpool. Titular do Brasil nas duas últimas Copas, ele é o favorito para ser o "número 1" de Ancelotti.

O outro é John, que está no Nottingham Forest, da Inglaterra. Ele passou pelo Inter em 2023, quando chegou emprestado do Santos. Até se destacou em Porto Alegre, mas perdeu espaço após a chegada de Rochet. No mesmo ano, foi cedido por empréstimo ao Valladolid-ESP.

Antes de chegar no futebol inglês, John viveu grande temporada no Botafogo, sendo campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, em 2024.

Favoritas na Copa do Mundo

Carlo Ancelotti também destacou quais seleções considera favoritas ao título da Copa. Por mais que não tenha mencionado um país em específico como principal candidato, listou algumas seleções que vê com chances.