O que o presidente da CBF disse sobre o grupo do Brasil na Copa do Mundo

Samir Xaud esteve no sorteio realizado nos EUA. KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Presente no sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, nesta sexta (5), em Washington, nos Estados Unidos, o presidente da CBF, Samir Xaud, comentou sobre a chave da Seleção. Os adversários serão Marrocos, Haiti e Escócia.

— Gostamos bastante do grupo. Ficou parecido com o sorteio da Copa passada. A gente acredita que está no caminho certo — disse Xaud para a TV Globo.

Antes de estrear no Mundial, contra Marrocos, o Brasil ainda terá quatro amistosos. Em março, o presidente confirmou que a Seleção enfrentará a França e a Croácia, nos EUA.

"O Brasil medirá forças contra França e Croácia, nos Estados Unidos, em março de 2026, meses antes da disputa da Copa do Mundo. O objetivo da Seleção Brasileira é enfrentar fortes adversários europeus, após ter encarado os rivais asiáticos Coreia do Sul e Japão, em outubro, e os africanos Senegal e Tunísia, em novembro. Mais informações sobre datas e local dos amistosos serão divulgadas em breve", diz nota publicada pela CBF.

Conheça os adversários do Brasil na Copa do Mundo

Marrocos

A seleção do Marrocos chega como uma das grandes forças para a Copa do Mundo 2026. No último Mundial, conquistou a melhor campanha de uma seleção africana na história das Copas: foi a primeira a chegar em uma semifinal, e terminou na quarta posição, derrotada pela Croácia.

Desde 2018, sempre conquistou classificação. A seleção treinada por Walid Regragui vai para a sétima Copa do Mundo de sua história.

Na história, são três confrontos contra o Brasil. Em Copas do Mundo, um jogo, com vitória brasileira por 3 a 0, na primeira fase da Copa de 1998.

Escócia

Depois de 28 anos, a Escócia volta a uma Copa do Mundo. A última vez em que disputou foi justamente em 1998, quando também caiu na chave do Brasil.

A seleção da Escócia vai para a sua nona Copa do Mundo na história. No entanto, nunca passou da primeira fase do torneio.

É uma das seleções europeias que mais enfrentou o Brasil em Copas do Mundo, com quatro duelos em primeiras fases, com três vitórias e um empate: 1974 (0 a 0) , 1982 (4 a 1), 1990 (1 a 0) e 1998 (2 a 1).

Haiti

O Haiti volta a uma Copa do Mundo depois de 52 anos. A estreia havia sido em 1974, na Copa da Alemanha.

Contra o Brasil, são dois confrontos em amistosos, e um na Copa América de 2016. Neste duelo, vitória do Brasil pelo placar de 7 a 1.

Confira os grupos da Copa do Mundo 2026