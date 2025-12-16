O 16 de dezembro em que a Seleção Brasileira bateu a Alemanha no Beira-Rio; relembre

Fazia um calorão típico de Porto Alegre no verão há exatos 33 anos. Naquele 16 de dezembro de 1992, mais de 32 mil torcedores encararam os quase 35ºC para prestigiar o amistoso da Seleção Brasileira contra a então campeã mundial Alemanha no Beira-Rio.
E saíram felizes: em uma grande atuação coletiva, com destaque para golaços de Luz Henrique, Bebeto e Jorginho, o Brasil de Carlos Alberto Parreira fez 3 a 1. Mas o amistoso foi marcado por uma briga que quase comprometeu o Tetra, que viria um ano e meio depois.
Era o último amistoso da temporada. Parreira escalou seis jogadores que fariam parte da campanha da Copa do Mundo de 1994. Foram titulares Taffarel, Jorginho, Branco, Mauro Silva, Zinho e Bebeto. Completaram a equipe Paulão (ex-Grêmio), Célio Silva (ex-Inter), Luiz Henrique, Silas (também ex-Inter) e Careca. A Alemanha de Berti Vogts mantinha a base campeã, com Illgner, Buchwald, Hassler, Klinsmann e Matthäus.
O Brasil fez 2 a 0 ainda no primeiro tempo, gols de Luiz Henrique, acertando um lindo chute da entrada da área, e Bebeto, que ganhou a dividida com o goleiro e viu a bola entrar por cobertura. Aos 40 do segundo tempo, Sammer descontou. E no lance seguinte, Jorginho salvou de cima da linha o gol de empate. No contragolpe, o mesmo Jorginho enganou Illgner ao fingir um cruzamento e mandar direto para o gol.
Tudo lindo?
Nem tanto. Incomodado com a reserva, Romário, que entrou apenas na parte final da partida, reclamou publicamente e pediu para não ser convocado. Parreira acatou. O Baixinho ficou de fora de todos os outros jogos até julho de 1993. Na última rodada das Eliminatórias, voltou ao time e marcou os dois gols da vitória por 2 a 0 sobre o Uruguai, no Maracanã, que valeu a vaga para a Copa do Mundo de 1994. E o resto é história.
Amistoso
BRASIL 3x1 ALEMANHA
BRASIL: Taffarel; Jorginho, Paulão, Célio Silva e Branco; Mauro Silva, Luiz Henrique (Júnior, 10'/2ºT), Silas (Luisinho, 43'/2ºT) e Zinho; Bebeto (Renato Gaúcho, 22'/2ºT) Careca (Romário, 22'/2ºT). Treinador: Carlos Alberto Gomes Parreira.
ALEMANHA: Illgner, Buchwald, Wörns e Kohler; Wolters (Zorc, 14'/2ºT), Hässler (Sammer, 35'/2ºT), Wagner (Reinhardt, int.), Effenberg e Matthäus; Klinsmann e Thon (Doll, 22'/2ºT). Treinador: Berti Vogts.
Gols: Luiz Henrique, aos 38; Bebeto, aos 41 minutos do 1º tempo; Sammer, aos 40; Jorginho, aos 44 minutos do 2º tempo.
Cartões amarelos: Effenberg, Silas
Local: Beira-Rio
Público: 32.323
Arbitragem: Juan Francisco Escobar Valdez, auxiliado por Miguel Fernández e Juan Francisco Ortiz (todos do Paraguai)
