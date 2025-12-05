Saiba qual será o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026

Jogo do México abre a Copa de 2026. SAUL LOEB / AFP

O México, coanfitrião da Copa do Mundo de 2026 com os Estados Unidos e o Canadá, vai enfrentar a África do Sul na partida de abertura do torneio, em 11 de junho, no icônico Estádio Azteca, na Cidade do México, de acordo com o sorteio realizado nesta sexta-feira (5), no Kennedy Center, em Washington DC.

As duas equipes, sorteadas no Grupo A, já se enfrentaram na partida de abertura da Copa do Mundo de 2010, realizada na África do Sul.

A chave também terá Coreia do Sul e uma seleção europeia classificada via repescagem, que será Dinamarca, Macedônia do Norte, República Tcheca ou Irlanda.

Esta será a sexta vez que o México abrirá uma Copa do Mundo. É um recorde, à frente do Brasil, da Alemanha Ocidental (quatro vezes cada) e da França (três).

Os mexicanos conseguiram vencer em nenhuma das cinco ocasiões anteriores. Perderam a primeira partida de abertura da Copa do Mundo contra a França (4 a 1) em 1930, depois contra o Brasil (4 a 0) em 1950 e contra a Suécia (3 a 0) em 1958.

Na primeira vez em que sediaram a Copa do Mundo, em 1970, o México empatou com a União Soviética (0 a 0) no Estádio Azteca, e novamente na África do Sul em 2010.

A Copa do Mundo de 2026, que contará com 48 seleções pela primeira vez, será disputada até 19 de julho, data da final marcada para o MetLife Stadium, em Nova Jersey.