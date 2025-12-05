Seis seleções ainda não garantiram lugar entre os 48. MANDEL NGAN / POOL/AFP

O caminho do Brasil para conquistar o hexa da Copa do Mundo começou a ser desenhado. Ou ao menos os três primeiros adversários: a Fifa sorteou, nesta sexta-feira (5), em Washington, os grupos do Mundial de 2026, que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México.

O Brasil estará no Grupo C do Mundial. Os adversários serão Marrocos, Escócia e Haiti.

O grupo do Brasil na Copa de 2026 tem uma coincidência com outro Mundial. Dois dos três adversários (Marrocos e Escócia) estiveram na chave da Seleção na Copa do Mundo de 1998.

Conheça os adversários

Marrocos

A seleção do Marrocos chega como uma das forças para a Copa do Mundo 2026. No último Mundial, conquistou a melhor campanha de uma seleção africana na história das Copas: foi a primeira a chegar em uma semifinal, e terminou na quarta posição, derrotada pela Croácia.

Desde 2018, sempre conquistou classificação. A seleção treinada por Walid Regragui vai para a sétima Copa do Mundo de sua história.

Na história, são três confrontos contra o Brasil. Em Copas do Mundo, um jogo, com vitória brasileira por 3 a 0, na primeira fase da Copa de 1998.

Escócia

Depois de 28 anos, a Escócia volta a uma Copa do Mundo. A última vez em que disputou foi justamente em 1998, quando também caiu na chave do Brasil.

A seleção da Escócia vai para a sua nona Copa do Mundo na história. No entanto, nunca passou da primeira fase do torneio.

É uma das seleções europeias que mais enfrentou o Brasil em Copas do Mundo, com quatro duelos em primeiras fases, com três vitórias e um empate: 1974 (0 a 0) , 1982 (4 a 1), 1990 (1 a 0) e 1998 (2 a 1).

Haiti

O Haiti volta a uma Copa do Mundo depois de 52 anos. A estreia havia sido em 1974, na Copa da Alemanha.

Contra o Brasil, são dois confrontos em amistosos, e um na Copa América de 2016. Neste duelo, vitória do Brasil pelo placar de 7 a 1.

O que disse o presidente da CBF sobre o grupo do Brasil

Samir Xaud comentou sobre a chave da Seleção. KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Presente no sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, nesta sexta (5), em Washington, nos Estados Unidos, o presidente da CBF, Samir Xaud, comentou sobre a chave da Seleção.

— Gostamos bastante do grupo. Ficou parecido com o sorteio da Copa passada. A gente acredita que está no caminho certo — disse Xaud para a TV Globo.

Ancelotti aponta o adversário mais difícil no grupo do Brasil

Ancelotti marcou presença no sorteio realizado nos EUA. Roberto Schmidt / AFP

Em rápida entrevista, Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, deu suas impressões iniciais sobre os adversários na competição

— Marrocos teve um desempenho muito bom na última Copa do Mundo. Temos que pensar nos três jogos, mas Marrocos é o primeiro e o mais difícil. Temos que ter confiança — disse o treinador para a TV Globo.

Sobre a Escócia, Ancelotti disse:

— Tem um time muito sólido, é um adversário difícil.

Sobre o Haiti, no entanto, o técnico não comentou.

Confira a tabela da Copa do Mundo

