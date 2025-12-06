Copa do Mundo

Planejamento
Notícia

Jogo no Brasil e concentração na costa leste dos EUA; como será a preparação da Seleção para a Copa

Time de Carlo Ancelotti fará amistoso de despedida no Brasil antes de viajar para o Mundial

Eduardo Gabardo

De Washington, EUA

