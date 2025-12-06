Jogo no Brasil e concentração na costa leste dos EUA; como será a preparação da Seleção para a Copa

Brasil de Ancelotti vai jogar às 19h e 22h na primeira fase da Copa do Mundo. Tiago Cirqueira / Agencia RBS

Com a tabela da fase de grupos detalhada, o Brasil já sabe que jogará na primeira fase da Copa do Mundo em New Jersey/Nova York, Filadélfia e Miami.

Agora, a comitiva da CBF segue nos Estados Unidos, e os profissionais que cuidam da logística viajarão neste domingo (7) para visitar locais de concentração e treinos na região da costa leste dos Estados Unidos.

A tendência é a opção por uma concentração próxima de Nova York ou da Filadélfia, locais dos primeiros jogos. Este deverá ser o roteiro de preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo:

Amistosos contra França e Croácia nos Estados Unidos — março

Apresentação dos jogadores para treinos na Granja Comary em Teresópolis — final de maio

Amistoso de despedida do Brasil antes da viagem para os EUA (provavelmente no Maracanã contra adversário a ser definido) — final de maio

Viagem para os Estados Unidos e treinos na costa leste do país — início de junho

Jogos do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo

Fase de grupos

1ª rodada

Brasil x Marrocos — sábado, 13 de junho, no Estádio MetLife, em New Jersey/Nova York, às 19h (horário de Brasília).

2ª rodada

Brasil x Haiti - sexta-feira, 19 de junho, no Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 22h (horário de Brasília).

3ª rodada

Escócia x Brasil - quarta-feira, 24 de junho, no Estádio Hard Rock, em Miami, às 19h (horário de Brasília).

Agenda de jogos do Brasil:

Os horários dos jogos da Copa: