Jogo da Paz, técnico longe do país e volta à Copa após 52 anos: conheça o Haiti, adversário do Brasil

Em 2004, craques como Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho foram até Porto Príncipe, capital haitiana, para fazer o inesquecível "Jogo da Paz" Ver Descrição / Ver Descrição

A Copa do Mundo 2026 reserva um capítulo especial para a história do futebol: Brasil e Haiti se enfrentarão na fase de grupos, em um duelo que carrega simbolismo e memória. Para os haitianos, será a segunda participação em um Mundial, após um hiato de mais de cinco décadas. Para os brasileiros, é a oportunidade de reviver laços que vão além das quatro linhas.

As duas seleções se encontraram apenas três vezes na história, todas com vitória brasileira. O primeiro duelo foi em 1974, em amistoso vencido pelo Brasil por 4 a 0. Trinta anos depois, em 2004, ocorreu o emblemático “Jogo da Paz”, quando a Seleção goleou o país por 6 a 0 em Porto Príncipe, em um gesto diplomático durante a missão da ONU no país. O terceiro encontro aconteceu na Copa América Centenário, em 2016, com nova goleada: 7 a 1 para o Brasil.

O Jogo da Paz

Em 18 de agosto de 2004, o Estádio Sylvio Cator, na capital haitiana, foi palco de um dos amistosos mais simbólicos da história. Em meio à guerra civil e à presença da missão de paz da ONU, liderada pelo Brasil, a Seleção desembarcou escoltada por blindados para enfrentar os haitianos.

Craques como Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho foram recebidos como chefes de Estado. A partida, que trocou armas por ingressos como gesto de desarmamento, terminou 6 a 0 para o Brasil, mas o placar foi mero detalhe diante da festa popular e do significado político. A CBF recebeu o prêmio Fair Play da FIFA pelo gesto.

O retorno do Haiti à Copa

O Haiti volta a uma Copa do Mundo após 52 anos, tendo disputado sua única edição em 1974, na Alemanha. Já a classificação para 2026 foi histórica: os Granadeiros lideraram seu grupo na fase final das Eliminatórias da Concacaf, superando Costa Rica, Honduras e Nicarágua, mesmo sem poder jogar em casa devido à crise de segurança. Todas as partidas foram realizadas em Curaçao, já que Porto Príncipe vive sob controle de gangues armadas.

Atual plantel e destaques

A equipe é comandada pelo francês Sébastien Migné, técnico experiente que assumiu em 2024 e nunca conseguiu pisar no Haiti por questões de segurança. O elenco é formado majoritariamente por jogadores que atuam fora do país.

Entre os principais nomes, estão Jean-Ricner Bellegarde, meia do Wolverhampton, da Inglaterra), Frantzdy Pierrot, atacante do AEK Atenas, da Grécia, Louicius Deedson, do FC Dallas, EUA e os defensores Jean-Kevin Duverne, do Nantes, da França e Carlens Arcus, Angers, também da França).

Haiti está no Grupo C com Brasil, Marrocos e Escócia. A seleção da América Central joga nos dias 13 de junho (sábado), às 22h, contra Escócia, em Boston, 19 de junho (sexta), às 22h, contra o Brasil, na Filadélfia, e no dia 24 de junho (quarta), às 19h, contra o Marrocos, em Atlanta.