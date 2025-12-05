Copa do Mundo de 2026 terá 48 países, e acontecerá nos Estados Unidos, no Canadá e no México. FIFA / Divulgação

O sorteio que define os grupos da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, será realizado nesta sexta-feira (5). As 12 chaves do Mundial serão definidas a partir das 14h (horário de Brasília), no Kennedy Center, em Washington.

O evento contará com transmissão ao vivo na TV e na internet. Zero Hora acompanhará em tempo real no site e app de GZH; já a Rádio Gaúcha repercutirá o evento ao vivo durante o Sala de Redação.

Veja mais detalhes sobre o evento abaixo.

Onde assistir ao sorteio da Copa do Mundo

Quando? Sexta-feira (5), a partir das 14h (horário de Brasília)

Sexta-feira (5), a partir das 14h (horário de Brasília) Onde assistir? TV Globo, SporTV, CazéTV, GE TV e Fifa+ anunciam a transmissão. Siga em tempo real em GZH.

Como será o sorteio

As seleções classificadas a Copa do Mundo foram divididas em quatro potes (veja abaixo), de acordo com o ranking da Fifa — exceto os países-sede, que foram alocados no pote 1, e os países que se classificarão pela repescagem, que estão no pote 4.

O sorteio seguirá a ordem desses potes, começando pelo número 1, com cada seleção sendo sorteada para um dos grupos. Desta forma, países do mesmo pote não se enfrentarão na fase de grupos.

Potes

Cabeça de chave, o Brasil estará no pote 1, e irá receber em seu grupo uma seleção de cada um dos outros potes. No 4, em que estão as seleções vindas da repescagem, um possível adversário é a Itália.

Pote 1: Canadá; México; EUA; Espanha; Argentina; França; Inglaterra; Brasil; Portugal; Holanda; Bélgica e Alemanha

Canadá; México; EUA; Espanha; Argentina; França; Inglaterra; Brasil; Portugal; Holanda; Bélgica e Alemanha Pote 2: Croácia; Marrocos; Colômbia; Uruguai; Suíça; Japão; Senegal; RI do Irã; República da Coreia; Equador; Áustria e Austrália

Croácia; Marrocos; Colômbia; Uruguai; Suíça; Japão; Senegal; RI do Irã; República da Coreia; Equador; Áustria e Austrália Pote 3: Noruega; Panamá; Egito; Argélia; Escócia; Paraguai; Tunísia; Costa do Marfim; Uzbequistão; Catar; Arábia Saudita e África do Sul

Noruega; Panamá; Egito; Argélia; Escócia; Paraguai; Tunísia; Costa do Marfim; Uzbequistão; Catar; Arábia Saudita e África do Sul Pote 4: Jordânia; Cabo Verde; Gana; Curaçau; Haiti; Nova Zelândia; vagas A, B, C e D da repescagem europeia e vagas 1 e 2 do Torneio Classificatório da FIFA

Nenhum grupo poderá ter mais de uma equipe da mesma confederação. Essa regra se aplica a todas as confederações, exceto a Uefa, que contará com 16 seleções classificadas e pode ter até duas por grupo.

Repescagem europeia

Em março, após o sorteio da Copa, acontecem os duelos da repescagem europeia. No total, 16 seleções disputam quatro vagas. As seleções, divididas em quatro chaves, se enfrentam no sistema de quartas e semifinal, em jogo único. O campeão de cada chave disputará a Copa.

Repescagem mundial

Na repescagem mundial, seis seleções disputam duas vagas. As duas melhores ranqueadas (República Democrática do Congo e Iraque) entram direto em uma espécie de "final". Todos os quatro jogos da repescagem mundial acontecem no México.