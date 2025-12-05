Quem são os possíveis adversários do Brasil na Copa do Mundo; histórico, números e curiosidades das 26 seleções

Croácia, vice-campeã do mundo em 2018, eliminou o Brasil nas quartas de final da Copa do Catar, em 2022. Adrian Dennis / AFP

Nesta sexta-feira (5), acontece um dos eventos mais aguardados por quem ama futebol: o sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2026. O evento, que ocorre no Kennedy Center, em Washington, capital dos Estados Unidos, começará a partir das 14h (horário de Brasília).

O Brasil, juntamente com Canadá, EUA e México (países-sede), além de Alemanha, Argentina (atual campeã), Bélgica, Espanha, França, Holanda, Inglaterra e Portugal, será cabeça de chave e estará no pote 1.

Com previsão de uma hora e 40 minutos de duração, o sorteio contará também com apresentações das sedes e espetáculos musicais.

Já no sábado (6), em um encontro que fará parte do Seminário de Seleções, também em Washington, a Fifa definirá os locais e horários dos jogos de cada seleção. O objetivo é respeitar o que ficar melhor para cada time de acordo com o fuso horário do seu país.

Para aquecer o tão esperado sorteio, Zero Hora preparou um histórico com números e curiosidades sobre os 26 possíveis adversários da Seleção Brasileira no Mundial, o primeiro com três sedes e 48 seleções participantes.

Quais são as 26 possíveis seleções que podem estar no grupo do Brasil na Copa?

África do Sul, Arábia Saudita, Argélia, Austrália, Áustria, Cabo Verde, Catar, Coreia do Sul, Costa do Marfim, Croácia, Curaçao, Egito, Escócia, Gana, Haiti, Irã, Japão, Jordânia, Marrocos, Noruega, Nova Zelândia, Panamá, Senegal, Suíça, Tunísia e Uzbequistão.

Quais as seleções estreantes na Copa?

Cabo Verde

Curaçao

Jordânia

Uzbequistão

A curiosidade fica por conta de que, seja em competição ou amistoso, a Seleção Brasileira nunca enfrentou os estreantes da Copa.

Quais seleções nunca jogaram contra o Brasil numa Copa?

Além dos quatro países acima, o Brasil também nunca jogou contra África do Sul, Arábia Saudita, Catar, Egito, Haiti, Irã, Panamá, Senegal e Tunísia em Mundiais.

Qual a seleção que o Brasil mais enfrentou em Copas?

A Escócia, possível adversária do Brasil na fase de grupos, esteve no caminho dos brasileiros em quatro oportunidades: 1974, 1982, 1990 e 1998.

Diferentemente dos escoceses, já garantidos no Mundial, outros dois países até possuem mais confrontos contra os brasileiros. Entretanto, tanto Suécia, com sete duelos, quanto Itália, com cinco, estão na repescagem europeia. Isto é, só podem se classificar para a competição em março de 2026.

Quantas seleções, das possíveis adversárias, o Brasil já enfrentou em Copas?

Dos 26 países que podem pintar no caminho do Brasil, 13 deles já jogaram contra a pentacampeã mundial: foram 21 partidas contra Argélia, Austrália, Áustria, Coreia do Sul, Costa do Marfim, Croácia, Escócia, Gana, Japão, Marrocos, Noruega, Nova Zelândia e Suíça.

Das citadas acima, apenas a seleção croata eliminou a brasileira, nos pênaltis, nas quartas de final da Copa do Catar, em 2022.

Qual a única seleção das 26 possíveis adversárias que o Brasil nunca venceu?

A Noruega é a única seleção que tem superioridade em confrontos contra o Brasil. Em quatro jogos, são duas derrotas brasileiras e dois empates. Todos os demais 25 países têm retrospecto negativo quando enfrentam a Amarelinha.

Quantos jogos o Brasil tem contra os 26 possíveis adversários?

Somando amistosos ou competitivos, são 119 jogos do Brasil contra os 26 países, com 90 vitórias brasileiras, 20 empates e apenas nove derrotas: duas para a Noruega, duas para Suíça, uma para Marrocos, uma para o Japão, uma para a Coreia do Sul, uma para Senegal e uma para a Austrália).

Qual o técnico há mais tempo no cargo?

Dentre as 26 possíveis seleções adversárias na fase de grupos, Zlatko Dalic, da Croácia, é o que está há mais tempo comandando uma seleção: são oito anos. O técnico vai para a sua terceira Copa consecutiva.

Já Fábio Cannavaro, do Uzbequistão, é o que está há menos tempo. O italiano, campeão como jogador em 2006, foi anunciado há dois meses.

Qual o técnico mais velho?

O holandês Dick Advocaat, com 78 anos, é o treinador mais velho dos possíveis adversários brasileiros. Ele comanda Curaçao e vai para sua terceira Copa com um país diferente. As outras foram Holanda (1994) e Coreia do Sul (2006).

Já o mais jovem é o francês Emersé Faé, da Costa do Marfim, que tem 41 anos.