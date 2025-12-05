Grupo do Brasil na Copa: confira o ranking na Fifa de Marrocos, Escócia e Haiti

A Seleção Brasileira já sabe quem serão seus primeiros adversários na Copa do Mundo de 2026. Na tarde desta sexta-feira (5), o sorteio dos grupos do Mundial foi realizado em Washington, nos Estados Unidos.
No Grupo C, o Brasil enfrentará Marrocos, Escócia e Haiti na primeira fase da Copa dos EUA, México e Canadá. Atual número 5 do ranking da Fifa, a Seleção será a cabeça de chave.
O adversário mais difícil deve ser o Marrocos, atualmente na 11ª posição do ranking da Fifa. A seleção marroquina foi a quarta classificada no Mundial do Catar, em 2022.
A Escócia, enquanto isso, está no 36º lugar do ranking, e o Haiti na 84ª posição.
