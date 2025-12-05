Grupo da Morte? Veja as chaves mais equilibradas da Copa do Mundo 2026

Sorteio ocorreu nesta sexta-feira (5), em Washington. MANDEL NGAN / POOL/AFP

A definição clara de um "grupo da morte" se tornou mais difícil com a mudança de formato da Copa do Mundo a partir de 2026. Com 48 seleções e 12 grupos, as seleções ficam mais "diluídas", e as grandes equipes se espalham.

Mas duas seleções cabeças-de-chave estão em grupos mais equilibrados. Após sorteio realizado nesta sexta-feira (5), em Washington, a França e a Inglaterra terão duelos contra europeus e fortes seleções africanas, o que credencia as chaves I e L como os potenciais "grupos da morte" da Copa de 2026.

França encara Haaland e "algoz" de 2002

Haaland é a esperança da Noruega. TERJE PEDERSEN / NTB / AFP

Campeã de 2018 e cabeça-de-chave do Grupo I, a França terá pela frente um adversário europeu de peso. O atacante do Manchester City, Erling Haaland, é a esperança para a Noruega sonhar.

Nas Eliminatórias europeias, 100% de aproveitamento, com 8 vitórias em 8 jogos, em um grupo que tinha a Itália, que vai à repescagem

Quem também chega forte é Senegal, seleção que enfrentou o Brasil recentemente em amistosos. E já foi "algoz" dos franceses. Na abertura da Copa de 2002, os então estreantes em Mundiais surpreenderam o mundo ao vencer os campeões de 98 pelo placar de 1 a 0.

Completará o grupo a seleção vencedora do playoff mundial 2 da Fifa — a repescagem. Disputam a vaga Bolívia, Suriname e Iraque.

Grupo I:

França

Senegal

Noruega

Playoff da Fifa 2 (Bolívia, Suriname ou Iraque)

Inglaterra enfrenta "último suspiro" da geração croata

Croácia eliminou Brasil em 2022. Jack Guez / AFP

Já a Inglaterra deve encarar o último suspiro da melhor geração da Croácia de todos os tempos. Nas últimas duas Copas do Mundo, um vice, em 2018, e um terceiro lugar, em 2022.

Em 2022, inclusive, uma das vítimas no caminho foi o Brasil. Nos pênaltis, a seleção de Zlatko Dalic eliminou Neymar e companhia nas quartas de final.

A outra seleção também é presença constante em Copas desde a primeira participação em 2006, e soma boas campanhas. Em 2010, Gana chegou perto de ir às semifinais, e ficou pelo caminho no dramático jogo contra Uruguai, na defesa feita por Suárez no último minuto da prorrogação. O Panamá completa a chave.

Grupo L:

Inglaterra

Croácia

Gana

Panamá

