"Futebol burocrático e de bola aérea": como joga a Escócia, adversária do Brasil na Copa do Mundo

Escócia conseguiu a vaga direta após liderar o Grupo C da Uefa. ANDY BUCHANAN / AFP

A Escócia será adversária do Brasil na Copa do Mundo de 2026. A seleção europeia vive um período de estabilidade sob um projeto que privilegia força física e organização defensiva.

A seleção volta à uma Copa 28 anos depois da última participação. Após campanhas consistentes nas Eliminatórias, os escoceses chegam determinados a quebrar o longo período sem avançar de fase, apoiados em uma geração que combina experiência internacional e competitividade.

O novo episódio do Deu Liga traz o histórico da seleção escocesa, os duelos contra o Brasil, o jeito atual de jogar e como é a disputa do campeonato local.

