Fifa escala seleção de estrelas para o sorteio da Copa; veja a lista 

O sorteio dos grupos para a Copa do Mundo de 2026, nesta sexta-feira (5), em Washington, terá uma lista recheada de celebridades internacionais no palco do Kennedy Center.
A Fifa reunirá personalidades de TV, música e esporte para girar e retirar as bolas do sorteio, com a indicação das seleções para os grupos.
Veja a lista
- Heidi Klum - Supermodelo e personalidade de televisão vencedora do Emmy
- Kevin Hart - Comediante e ator
- Andrea Bocelli - Uma das vozes clássicas mais aclamadas da história
- Village People - Fará a apresentação icônica de Y.M.C.A
- Rio Ferdinand - Ex-capitão da seleção da Inglaterra
- Samantha Johnson - Premiada apresentadora internacional
- Tom Brady - Heptacampeão do Super Bowl da NFL
- Wayne Gretzky - Membro do Hall da Fama da National Hockey League
- Aaron Judge - Sete vezes All Star da Major League Baseball pelo New York Yankees
- Shaquille O’Neal - Tetracampeão da NBA
- Eli Manning - Bicampeão do Super Bowl da NFL
O sorteio será às 14h de sexta-feira (5). Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, estará presente no evento. O Brasil está no pote 1 e será um dos cabeças de chave do sorteio.
