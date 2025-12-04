Fifa escala seleção de estrelas para o sorteio da Copa; veja a lista 

Ex-zagueiro Rio Ferdinand é uma das celebridades do sorteio desta sexta. Foto por ANDREJ ISAKOVIC / / AFP

O sorteio dos grupos para a Copa do Mundo de 2026, nesta sexta-feira (5), em Washington, terá uma lista recheada de celebridades internacionais no palco do Kennedy Center.

A Fifa reunirá personalidades de TV, música e esporte para girar e retirar as bolas do sorteio, com a indicação das seleções para os grupos.

Veja a lista

Heidi Klum - Supermodelo e personalidade de televisão vencedora do Emmy

Kevin Hart - Comediante e ator

Andrea Bocelli - Uma das vozes clássicas mais aclamadas da história

Village People - Fará a apresentação icônica de Y.M.C.A

Rio Ferdinand - Ex-capitão da seleção da Inglaterra

Samantha Johnson - Premiada apresentadora internacional

Tom Brady - Heptacampeão do Super Bowl da NFL

Wayne Gretzky - Membro do Hall da Fama da National Hockey League

Aaron Judge - Sete vezes All Star da Major League Baseball pelo New York Yankees

Shaquille O’Neal - Tetracampeão da NBA

Eli Manning - Bicampeão do Super Bowl da NFL

O sorteio será às 14h de sexta-feira (5). Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, estará presente no evento. O Brasil está no pote 1 e será um dos cabeças de chave do sorteio.