Fifa dobra premiação para seleções que participarão da Copa do Mundo 2026; confira os valores

Copa será disputada pela primeira vez em três países. MANDEL NGAN / POOL/AFP

A Fifa definiu na quarta-feira (17), no Congresso da Fifa, em Doha, no Catar, os valores que serão pagos às federações participantes da Copa do Mundo de 2026. Pela participação no Mundial, cada seleção irá receber 10,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 57 milhões).

No total, a entidade irá desembolsar 727 milhões de dólares (cerca de R$ 4 bilhões), uma quantia 50% maior em relação à premiação da Copa de 2022.

Vale destacar que o campeão da Copa do Mundo irá receber 50 milhões de dólares (cerca de R$ 274 milhões). Em 2022, a Argentina recebeu US$ 42 milhões. Já a França embolsou US$ 38 milhões em 2018.

Em 2026, a Copa do Mundo será disputada em três países pela primeira vez: Canadá, Estados Unidos e México. Outra novidade é o aumento no número de equipes de 32 para 48. São 12 grupos, com os dois primeiros colocados de cada chave avançando ao mata-mata, assim como os oito melhores terceiros colocados.

A primeira partida do Mundial ocorrerá em 11 de junho, entre México e África do Sul, no Estádio Azteca, na Cidade do México. Em 2010, as seleções também fizeram a abertura da competição, que foi disputada pela primeira vez no continente africano.

Veja as premiações da Copa do Mundo de 2026

Campeão: US$ 50 milhões

Vice-campeão: US$ 33 milhões

Terceiro lugar: US$ 29 milhões

Quarto lugar: US$ 27 milhões

Do 5º ao 8º lugar: US$ 19 milhões

Do 9º ao 16º lugar: US$ 15 milhões

Do 17º ao 32º lugar: US$ 11 milhões

Do 33º ao 48º lugar: US$ 9 milhões

Além disso, cada participante receberá US$ 1,5 milhão para custos de preparação