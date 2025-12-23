Copa do Mundo

Mundial
Notícia

Falcão elogia Ancelotti e vê Brasil com chances na Copa do Mundo: "Acho que a gente chega na final"

Em entrevista ao "Show dos Esportes" da Rádio Gaúcha, o ídolo do Inter falou do seus otimismo em relação à Seleção Brasileira

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS