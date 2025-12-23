Falcão elogia Ancelotti e vê Brasil com chances na Copa do Mundo: "Acho que a gente chega na final"

Ancelotti e Falcão são amigos desde a década de 1980. CBF / Divulgação

Ídolo do Inter, Paulo Roberto Falcão também é referência em outro assunto ligado ao futebol brasileiro. O ex-jogador também marcou época na Roma, nos anos 1980, e deu início a uma grande amizade com Carlo Ancelotti, atual técnico da Seleção Brasileira.

Nesta segunda-feira (22), o ex-meia da Seleção foi entrevistado no programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha. Ao ser questionado sobre a expectativa do Brasil na Copa do Mundo do próximo ano, Falcão disse estar confiante e elogiou o amigo italiano.

— Ele tem ótimos jogadores, eu acho que a gente chega nessa final. É um treinador que, além de competente, também tem sorte, que faz parte. A sorte é o encontro da possibilidade com a maneira de você trabalhar, e ele faz isso muito bem. O encontro do conhecimento com a capacidade — explicou Falcão, que afirmou não estar falando muito com Ancelotti, em função da agenda cheia do treinador.

Falcão lembrou que o técnico da Seleção sempre teve atletas brasileiros nas equipes que treinou, o que reforça a admiração que ele tem pelo futebol do país. Ainda, lembrou que Ancelotti é muito respeitado no vestiário.

— É claro que na Copa você tem Espanha, França, outras seleções fortes, mas eu estou confiante. Ele tem um esquema definido, sabe levar o jogador, ele brinca, mas quando tem que falar sério, ele fala, e os jogadores respeitam. Entra no vestiário e é o Ancelotti, não é qualquer um, é um profissional vencedor — destacou.

Por fim, o ex-jogador do Inter, que também já treinou a Seleção Brasileira, lembrou do Ancelotti fora dos gramados. Segundo ele, trata-se de alguém simples de lidar.