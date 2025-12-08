Zagueiro da Seleção Brasileira sofre lesão grave e vira preocupação para a Copa do Mundo

Militão sofreu uma lesão no domingo, durante a partida contra o Celta. THOMAS COEX / AFP

O Real Madrid confirmou que Éder Militão sofreu uma ruptura no bíceps femoral da coxa esquerda, com comprometimento do tendão proximal. O zagueiro deixou a partida contra o Celta, no domingo (7), antes dos 30 minutos, sem condições de apoiar a perna no chão.

A previsão é de que ele fique afastado entre três e quatro meses. Caso o prazo se confirme, o defensor deve voltar apenas em abril, perdendo grande parte da temporada, incluindo fases importantes da Liga dos Campeões e duelos decisivos pelo Campeonato Espanhol.

O cenário também preocupa a Seleção Brasileira. A última data Fifa antes da convocação para a Copa do Mundo ocorre em março, e Militão dificilmente estará disponível. A ausência pode comprometer sua presença no Mundial, que começa em junho.

A lesão ocorre no momento em que Militão havia retomado sequência de jogos após dois anos marcados por cirurgias e longos períodos de recuperação.

No Real Madrid, o impacto é imediato. O clube já enfrenta instabilidade defensiva e agora perde novamente um jogador que havia recuperado ritmo e contribuído para dar equilíbrio ao setor. Segundo o departamento médico, a lesão ocorreu em um movimento defensivo de rotina.

Histórico preocupante

O histórico recente reforça a apreensão. Militão sofreu duas rupturas de ligamento cruzado entre 2023 e 2024 e admitiu que pensou em encerrar a carreira após a segunda lesão.