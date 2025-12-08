Copa do Mundo

Baixa importante

Zagueiro da Seleção Brasileira sofre lesão grave e vira preocupação para a Copa do Mundo

Éder Militão, do Real Madrid, teve uma ruptura no bíceps femoral da coxa esquerda e pode parar por até quatro meses

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS