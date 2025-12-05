Trump recebe Prêmio da Paz da Fifa durante sorteio da Copa do Mundo

Recentemente, o presidente se aproximou do presidente da Fifa, Gianni Infantino. STEPHANIE SCARBROUGH / AFP

Durante o sorteio da Copa do Mundo 2026, nesta sexta-feira (5), a Fifa anunciou o seu novo prêmio anual. Na primeira edição, o vencedor foi Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, um dos países sedes do torneio.

A Fifa afirma que o prêmio foi criado com o objetivo de "recompensar indivíduos que realizaram ações excepcionais e extraordinárias pela paz". Recentemente, o presidente se aproximou do presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Além de Trump, os chefes de estado dos outros países sedes compareceram ao evento.

Trump chegou a pleitear outra premiação importante no ano, a do Nobel da Paz, alegando ter intermediado o cessar-fogo na Faixa de Gaza. No entanto, foi derrotado na premiação.