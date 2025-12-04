Dunga elogia Copa do Mundo com 48 seleções e diz o que é preciso para ser campeão mundial

Dunga no painel da Fifa. Eduardo Gabardo / Agência RBS

Dunga, capitão do título mundial de 1994 da Seleção Brasileira, foi a atração do painel da Fifa no Kennedy Center, como parte dos eventos preparatórios antes do sorteio dos grupos nesta sexta-feira (5).

Ao lado de nomes como o mexicano Luís Hernández, do norte-americano Marcelo Balboa e do canadense Hutchinson, ele elogiou o novo formato da Copa, com 48 seleções:

— A Copa do Mundo, além do futebol, tem a questão social também. É a oportunidade para aqueles que acompanham os grandes jogadores possam também realizar os seus sonhos. Então, acho importante a Copa ter 48 seleções — explicou Dunga.

Durante o painel, Dunga foi questionado sobre o título de 1994 e o que é preciso para ganhar uma Copa do Mundo. O capitão também mostrou confiança com a Seleção Brasileira:

— Todos querem ganhar, mas é preciso saber o que você está disposto a abrir mão para realizar o sonho. O sacrifício pode durar um dia, mas levantar o troféu é algo para toda a vida. Na próxima Copa, estaremos 24 anos sem título, exatamente como aconteceu em 1994 — completou o capitão do tetra.