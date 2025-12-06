Definidos locais e horários dos jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026

Detalhamento do grupo do Brasil, com horários locais. DAN MULLAN / Getty Images via AFP

Além dos adversários, conhecidos após sorteio da sexta-feira (5), agora a Seleção Brasileira já sabe também os locais e horários de seus jogos na Copa do Mundo de 2026. A definição ocorreu neste sábado (6), nos Estados Unidos.

Na estreia contra Marrocos, o jogo será em New Jersey/Nova York, às 19h (horário de Brasília). Contra o Haiti, na segunda rodada, a partida será realizada na Filadélfia, às 22h. Já o último jogo, diante da Escócia, ocorrerá em Miami, às 19h.

Uma definição já estava certa, por conta das regiões: o Brasil vai jogar na costa leste dos Estados Unidos. Esta não era uma preferência da comissão técnica, que preferia se estabelecer na Costa Oeste.

A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho de 2026, no Estádio Azteca, na Cidade do México, com México x África do Sul, às 16h (horário de Brasília). A decisão será em 19 de julho, no Estádio MetLife,em New Jersey/Nova York, às 16h.

Fase de grupos

1ª rodada

Brasil x Marrocos — sábado, 13 de junho, no Estádio MetLife, em New Jersey/Nova York, às 19h (horário de Brasília).

2ª rodada

Brasil x Haiti - sexta-feira, 19 de junho, no Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 22h (horário de Brasília).

3ª rodada

Escócia x Brasil - quarta-feira, 24 de junho, no Estádio Hard Rock, em Miami, às 19h (horário de Brasília).

Sequência da Copa

Caso avance em primeiro lugar do grupo, o Brasil irá enfrentar o segundo colocado do grupo F na fase de 16-avos de final. A chave tem Holanda, Japão, Tunísia e uma seleção vinda da repescagem.

Esse confronto aconteceria no dia 29 de junho, uma segunda-feira, em Houston. O cruzamento é o mesmo caso o Brasil fique em segundo na chave, mas enfrentando o líder. Nesse caso, o jogo seria em Monterrey, no México, no mesmo dia.

A agenda de jogos do Brasil:





Os horários dos jogos:

Tabela da Copa do Mundo: