De amigável a incrivelmente difícil: como a imprensa mundial reagiu ao sorteio da Copa do Mundo

Tom Bradi participou do sorteio. MANDEL NGAN / POOL/AFP

Os primeiros passos da Copa do Mundo 2026 foram definidos neste sexta-feira (5), em sorteio realizado pela Fifa, em Washington, no Estados Unidos. Caminhos mais fáceis, caminhos mais difíceis, assim os principais veículos de cada país reagiu ao resultado do sorteio.

Entre os mais preocupados estavam os franceses. O acompanhamento ao vivo do L'Équipe, principal veículo esportivo da França, definiu como "incrivelmente difícil" a chave que também conta com Senegal, que venceu a França na Copa de 2002, Noruega, de Haaland, e o vencedor de um playoff que conta com Iraque, Bolívia e Suriname.

Capa do L'Équipe. Reprodução / L'Équipe

A matéria sobre o sorteio frisou a reação do técnico Didier Deschamps. "O riso forçado de Didier Deschamps destacou o desafio nada fácil que os Bleus enfrentarão".

O Olé se mostrou aliviado com a primeira fase que a Argentina terá pela frente. Os adversários serão Argélia, Jordânia e Áustria. "Zona amistosa para a Argentina e um cruzamento de risco máximo nas oitavas de final (sic)".

Capa do Olé. Reprodução / Olé

O "risco máximo" é a chance de enfrentar ou Espanha ou Uruguai na segunda fase.

O Marca não foi trágico, mas preocupado. Enfatizou o confronto diante do Uruguai e do perigo de encarar a Argentina no primeiro mata-mata.

Capa do Marca. Reprodução / Marca

O Guardian apontou os destinos de Inglaterra e Escócia, dois integrantes da Grã-Bretanha. O principal foco da repercussão foi o reencontro com Panamá e Croácia, adversários ingleses na Copa de 2018.