Confira o que será definido do sorteio da Copa do Mundo neste sábado

Taça da Copa do Mundo. DAN MULLAN / POOL/AFP

O Brasil conheceu seu caminho na Copa do Mundo 2026, na sexta-feira (5), em sorteio realizado em Washington, nos Estados Unidos. No entanto, a Seleção Brasileira e as outras participantes do Mundial vão conhecer a tabela detalhada da competição apenas neste sábado (6).

Em um encontro que fará parte do Seminário de Seleções, também em Washington, a Fifa definirá os locais e horários dos jogos de cada seleção. O evento está previsto para 14h (horário de Brasília).

O objetivo dessa divisão dos dias é respeitar o que ficar melhor para cada time de acordo com o fuso horário do seu país.

O Brasil vai jogar na costa leste dos EUA. Na estreia contra Marrocos, o jogo deve ocorrer em Foxborough (Boston) ou East Rutherford (Nova York).

Contra o Haiti, na segunda rodada, a partida será realizada na Filadélfia (Pensilvânia) ou em Foxborough (Boston). Já o último jogo, diante da Escócia, ocorrerá em Miami (Flórida) ou Atlanta (Geórgia).

Veja as datas:

13 de junho (sábado) — Brasil x Marrocos

Brasil x Marrocos 19 de junho (sexta-feira) — Brasil x Haiti

Brasil x Haiti 24 de junho (quarta-feira) - Escócia x Brasil