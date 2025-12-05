Confira as datas dos jogos do Brasil na Copa do Mundo

Mundial se inicia em 11 de junho de 2026. FIFA / Divulgação

A Copa do Mundo 2026 começa a ganhar forma. Nesta sexta-feira (5), foi realizado o sorteio que definiu os 12 grupos da primeira fase do torneio. O Brasil caiu no Grupo C, junto a Marrocos, Escócia e Haiti, e já tem data para estrear no Mundial.

A maior competição de futebol do mundo acontece, pela primeira vez, em três sedes: México, Estados Unidos e Canadá. Será dada a largada em 11 de junho de 2026, no Estádio Azteca, na Cidade do México. O Brasil estreia no dia 13.

O Grupo C vai jogar na costa leste dos Estados Unidos, e já é possível ter ideia de quais cidades sediarão os jogos da Seleção. A primeira rodada, contra o Marrocos, será em Foxborough (Boston) ou East Rutherford (Nova York). Contra o Haiti, na segunda rodada, a partida será realizada na Filadélfia (Pensilvânia) ou em Foxborough (Boston). Já o último jogo, diante da Escócia, ocorrerá em Miami (Flórida) ou Atlanta (Geórgia).

Jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo

13 de junho (sábado) — Brasil x Marrocos

Brasil x Marrocos 19 de junho (sexta-feira) — Brasil x Haiti

Brasil x Haiti 24 de junho (quarta-feira) - Escócia x Brasil