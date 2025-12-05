Como e quando serão definidos os últimos participantes da Copa do Mundo 2026

Bolívia é uma das seleções que estará na repescagem mundial. AIZAR RALDES / AFP

O sorteio realizado nesta sexta-feira (5), em Washington, nos Estados Unidos, definiu os 12 grupos da Copa do Mundo 2026, mas algumas chaves ainda não estão completas. O motivo é que restam seis vagas para a competição, que serão preenchidas apenas em março, com duas repescagens.

Os dois "torneios" terão semifinais em 26 de março e decisões no dia 31 do mesmo mês. Na repescagem europeia serão 16 seleções na briga por quatro vagas. As equipes foram divididas em quatro caminhos, com jogos de semifinal e final, em partida única.

Já na repescagem mundial, seis países brigam por duas vagas para a competição. São dois caminhos, sendo que cada um deles tem uma semifinal e um finalista, definido pelo ranking da Fifa, já garantido. Os jogos serão disputados no México nos estádios de Guadalajara e Monterrey.

Repescagem Europeia

As 16 seleções foram divididas em quatro potes para definir os caminhos. Um sorteio realizado em Zurique, na Suíça, determinou os confrontos, que serão decididos em jogos únicos. A final de cada chave ocorrerá em 31 de março.

26/03

Chave 1

Itália x Irlanda do Norte

*País de Gales x Bósnia e Herzegovina

Chave 2

*Ucrânia x Suécia

Polônia x Albânia

Chave 3

Turquia x Romênia

*Eslováquia x Kosovo

Chave 4

Dinamarca x Macedônia do Norte

*República Tcheca x Irlanda

*Vencedor do confronto decide a final em casa

Repescagem Mundial

Seis seleções garantiram classificação para a disputa a partir dos resultados das Eliminatórias de cada continente. As duas equipes de melhor posição no ranking da Fifa já estão na final de cada caminho. Já as outras quatro disputaram duas semifinais, valendo uma vaga na decisão.

26/03

Semifinal 1: Nova Caledônia x Jamaica

Semifinal 2: Bolívia x Suriname

31/03