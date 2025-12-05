Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 

Sorteio da Copa ocorreu nesta sexta-feira (5). JIA HAOCHENG / POOL/AFP

Faltando menos de um ano para a Copa do Mundo de 2026, já estão à venda os ingressos para os jogos que serão realizados nos Estados Unidos, Canadá e México. O torneio ocorre de 11 de junho a 19 de julho.

A comercialização das entradas foi dividida em quatro fases. A terceira começa nesta sexta-feira (5), logo após o sorteio da fase de grupos. A Fifa reforça que os ingressos oficiais estão disponíveis exclusivamente em seu site.

De acordo com o The Athletic, os valores das entradas variam de acordo com a fase da competição. Os ingressos para jogos da fase de grupos partem de US$ 60 (R$ 325), enquanto a final no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pode custar até US$ 6.730 (R$ 36,5 mil).

O jornal norte-americano informou que os bilhetes serão divididos em quatro categorias, sendo a Categoria 1 a mais cara e a Categoria 4 a mais barata.

Entenda as fases para a compra dos ingressos

Fase 1 (sorteio para clientes Visa)

10 a 19 de setembro: período das inscrições para o sorteio

A partir do dia 29 de setembro: notificações para os sorteados com orientações sobre dia e horário para comprar ingressos

1º de outubro: início das vendas

Fase 2 (sorteio antecipado - antes da definição dos grupos)

27 a 31 de outubro: período das inscrições para o sorteio

Meados de novembro e início de dezembro: abertura das vendas

Fase 3 (sorteio de seleções aleatórias)

Inscrições após o sorteio da fase de grupos (5 de dezembro)

Torcedores poderão escolher partidas de seleções específicas

Fase 4 (ingressos remanescentes)

Ingressos remanescentes serão comercializados em sistema de acordo com a ordem de chegada