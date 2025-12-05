Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 

Faltando menos de um ano para a Copa do Mundo de 2026, já estão à venda os ingressos para os jogos que serão realizados nos Estados Unidos, Canadá e México. O torneio ocorre de 11 de junho a 19 de julho.
A comercialização das entradas foi dividida em quatro fases. A terceira começa nesta sexta-feira (5), logo após o sorteio da fase de grupos. A Fifa reforça que os ingressos oficiais estão disponíveis exclusivamente em seu site.
De acordo com o The Athletic, os valores das entradas variam de acordo com a fase da competição. Os ingressos para jogos da fase de grupos partem de US$ 60 (R$ 325), enquanto a final no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pode custar até US$ 6.730 (R$ 36,5 mil).
O jornal norte-americano informou que os bilhetes serão divididos em quatro categorias, sendo a Categoria 1 a mais cara e a Categoria 4 a mais barata.
Entenda as fases para a compra dos ingressos
Fase 1 (sorteio para clientes Visa)
- 10 a 19 de setembro: período das inscrições para o sorteio
- A partir do dia 29 de setembro: notificações para os sorteados com orientações sobre dia e horário para comprar ingressos
- 1º de outubro: início das vendas
Fase 2 (sorteio antecipado - antes da definição dos grupos)
- 27 a 31 de outubro: período das inscrições para o sorteio
- Meados de novembro e início de dezembro: abertura das vendas
Fase 3 (sorteio de seleções aleatórias)
- Inscrições após o sorteio da fase de grupos (5 de dezembro)
- Torcedores poderão escolher partidas de seleções específicas
Fase 4 (ingressos remanescentes)
- Ingressos remanescentes serão comercializados em sistema de acordo com a ordem de chegada
