CBF negocia renovação com Carlo Ancelotti, diz site

Ancelotti já manifestou interesse em permanecer no comando da equipe. Rafael Ribeiro / CBF,Divulgação

Antes mesmo da Copa do Mundo do ano que vem, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já abriu negociação para renovar o contrato com o técnico Carlo Ancelotti. Conforme o ge.globo, as conversas são tratadas como “naturais e sem pressa”.

O italiano, que assumiu a Seleção neste ano, tem apenas oito jogos como treinador da equipe — quatro vitórias, dois empates e duas derrotas, com 14 gols marcados e cinco sofridos.

A tendência é que Ancelotti renove até a Copa do Mundo de 2030. Com o final do ano, a negociação deve ser retomada apenas no meio de janeiro. Atualmente, o treinador tem o maior salário entre os comandantes de seleções, ganhando cerca de 10 milhões de euros por ano (R$ 63,4 milhões).

O contrato atual prevê ainda um bônus de 5 milhões de euros (R$ 31,7 milhões) caso o Brasil conquiste o hexa na Copa de 2026.