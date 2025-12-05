As cinco coincidências que ligam a Copa do Penta, em 2002, com o Mundial de 2026

O troféu mais cobiçado estará em jogo no ano que vem. MANDEL NGAN / POOL/AFP

A Copa do Mundo 2026 está definitivamente em contagem regressiva após o sorteio dos grupos da competição, realizado nesta sexta-feira (5), em Washington, nos Estados Unidos. E o Brasil já sabe quem vai enfrentar na primeira fase em busca do hexacampeonato.

No evento da Fifa, que teve presença marcante de Donald Trump, ficou definido que a Seleção Brasileira estará no Grupo C, com Marrocos, Haiti e Escócia.

Por falar nos escoceses, eles, depois de Suécia e Itália, com sete e cinco enfrentamentos, respectivamente, foram os que mais enfrentaram a Amarelinha em Copas do Mundo, com cinco partidas, já contando a do ano que vem.

Entretanto, cinco coincidências com o último título do Brasil na competição realizada na Coreia do Sul e Japão em 2002 estiveram no sorteio no Kennedy Center.

1) Brasil no Grupo C

Isto é, na primeira Copa do Mundo realizada no continente asiático e com dois países-sedes, o Brasil também foi sorteado no Grupo C, com Turquia, China e Costa Rica.

2) Estados Unidos no Grupo D

Já no Grupo D do Mundial do ano que vem, Estados Unidos enfrentará Paraguai, Austrália e o vencedor da repescagem europeia, que tem Turquia, Romênia, Eslováquia e Kosovo.

Há 23 anos, os estadunidenses também estavam na mesma chave, todavia com Coreia do Sul, Polônia e Portugal.

3) Alemanha no Grupo E

Na Copa 2002, a Alemanha goleou por 8 a 0 a Arábia Saudita na estreia do Grupo E, que também tinha Irlanda e Camarões. Em 2026, os alemães irão novamente para a mesma chave, que agora tem a estreante Curaçao, Costa do Marfim e Equador.

4) França e Senegal na abertura de um grupo

Na emblemática partida de estreia da Copa da Coreia e do Japão, a França, então atual campeã do mundo, encarou a estreante seleção de Senegal no Grupo A, que também tinha Uruguai e Dinamarca. O dia 31 de maio de 2002 ficará para sempre marcado na memória dos africanos, com a vitória de 1 a 0 sobre os europeus.

Em 2026, quis o destino que franceses e senegaleses se encontrassem numa partida de abertura de grupo, desta vez pela chave I, que tem também a Noruega e o vencedor da repescagem mundial, formada por Bolívia, Suriname e Iraque.

5) Japão e Tunísia na mesma chave

Por fim, a última coincidência que marcou o sorteio da Copa 2026 em relação à última conquista brasileira é o fato de Japão e Tunísia também dividirem novamente o mesmo grupo.

Em 2002, os japoneses, anfitriões do torneio que à época tinha ainda 32 seleções participantes, dividiram o grupo com tunisianos, belgas e russos.

No ano que vem, na primeira Copa com três países-sedes e 48 seleções, asiáticos e africanos se enfrentam novamente.