Após críticas, Fifa cria categoria com ingressos mais baratos para a Copa do Mundo; veja valores

A Fifa ouviu as reclamações sobre os preços dos ingressos para a Copa do Mundo e resolveu lançar uma categoria com valores mais acessíveis. Essa opção estará disponível apenas para torcedores de seleções classificadas para o Mundial do próximo ano.

A chamada "Categoria de Acesso para Torcedores" terá entradas no valor de US$ 60 (R$ 327 na cotação atual). Ela estará disponível em todas as partidas da competição.

Assim como no Mundial de Clubes, a Fifa utilizou o modelo de precificação dos ingressos, que se baseia na popularidade das equipes, com valores variando conforme a demanda. Torcedores do mundo inteiro questionaram à prática, o que provocou a criação do modelo mais acessível.

Até o momento, três janelas de venda já foram realizadas, sendo que a terceira fica aberta até 13 de janeiro. A venda dos ingressos do novo modelo serão administrados pelas federações nacionais de cada país classificado.

"Cada federação definirá como será o processo de solicitação e os seus próprios requisitos e critérios de escolha. Isso é necessário para garantir que esses ingressos sejam destinados especificamente para torcedores fiéis com um vínculo próximo com a sua seleção", descreveu a Fifa em comunicado distribuído à imprensa nesta terça-feira (16).

Conforme informado pela Fifa, 10% dos ingressos destinados às federações será referente à Categoria de Acesso para Torcedores. A Categoria de Valor, que era a mais barata até então, ocupa 40%. Já as outras duas opções (Geral e Premium) ocupam 25% da cota, cada.