Ainda dá tempo? Saiba como tirar visto americano para assistir à Copa do Mundo de 2026 

EUA, do presidente Trump (E), é uma das sedes das sedes da Copa. STEPHANIE SCARBROUGH / AFP

Os brasileiros que têm interesse em viajar para assistir à Copa do Mundo ainda podem tirar o visto americano. A competição será realizada de 11 de junho a 19 de julho e terá três sedes: Canadá, México e Estados Unidos.

Atualmente, a estimativa é que o processo para conseguir o visto seja de 35 a 60 dias. Após a entrevista e a aprovação, o documento é entregue em até 10 dias úteis.

Com isso, quem quiser ainda pode tirar o visto americano para viajar ao Mundial. ZH detalha os processos necessários para estar legalmente apto a entrar nos países sede.

Como funciona o visto de turismo hoje

O visto mais comum entre brasileiros que viajam para os Estados Unidos é o B1/B2, válido para férias, como é o caso da Copa do Mundo. O custo da solicitação é de US$ 185 (R$ 986, na cotação atual).

No entanto, um novo componente financeiro pode pesar no bolso do viajante: em julho de 2025, o governo americano aprovou a chamada Visa Integrity Fee, uma taxa extra de US$ 250 (R$ 1.331). Quando entrar em vigor — o que ainda não tem data prevista — o valor total do visto de turismo pode chegar a US$ 435 (R$ 2.317).

Passo a passo da solicitação

O processo para tirar o visto exige atenção e organização. O primeiro passo é preencher online o formulário DS-160, que gera um código de barras e precisa ser apresentado no atendimento. Cada membro da família deve preencher seu próprio formulário.

Na sequência, o solicitante deve pagar a taxa consular (conhecida como taxa MRV) e acessar o sistema de agendamento de vistos. Nesse momento, é possível escolher como receber o passaporte depois da análise: via Correios ou retirada no Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto (CASV).

Para quem está na faixa etária entre 14 e 79 anos e solicita o visto pela primeira vez, normalmente são necessários dois atendimentos:

um no CASV , para coleta de foto e impressões digitais;

, para coleta de foto e impressões digitais; outro no consulado ou na embaixada, para a entrevista presencial.

Há exceção em algumas cidades: nos consulados de Porto Alegre e Recife, a biometria e a entrevista ocorrem no mesmo dia, em um único agendamento.

Antes da entrevista, é fundamental reunir os documentos (lista completa pode ser conferida neste link): além do passaporte válido e da página de confirmação do DS-160, podem ser solicitados comprovantes de renda, vínculos de trabalho ou estudo e evidências de que o solicitante pretende retornar ao Brasil após a viagem.

Leia Mais Rádio Gaúcha adquire direitos de transmissão da Copa do Mundo 2026

Isenção de entrevista

Além de crianças e idosos — regra que será revista —, há outras situações em que a entrevista pode ser dispensada. Isso vale, por exemplo, para quem já possui um visto válido ou cujo visto expirou nos últimos 12 meses.

Há também exceções para bolsistas de programas educacionais e culturais patrocinados pelo governo americano, como o Fulbright, que podem solicitar o visto sem pagar a taxa de aplicação.

O próprio sistema de agendamento indica, por meio de perguntas, se o solicitante se enquadra nas regras de isenção. Ainda assim, a decisão final cabe sempre ao oficial consular.

Leia Mais Saiba quem é primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo 2026

O que acontece após a entrevista

Se aprovado, o visto é colado no passaporte, que pode ser retirado no CASV ou enviado pelos Correios. O prazo de devolução varia, mas é recomendável não comprar passagens antes da emissão do documento.

Em alguns casos, o oficial consular pode pedir informações adicionais — situação que gera uma recusa temporária, conhecida como Seção 221(g). Nesses casos, o solicitante recebe instruções para complementar os documentos antes de uma decisão final.

Regras de segurança nos consulados

Quem comparece a uma entrevista precisa se atentar às normas de segurança. Celulares, smartwatches, laptops, tablets e outros eletrônicos não são permitidos, assim como bebidas e bolsas grandes. A embaixada e os consulados não oferecem guarda-volumes, e orientam os solicitantes a evitar levar tais itens.

Leia Mais Veja como ficaram os grupos da Copa do Mundo de 2026

Recusas e inelegibilidades

Há situações que tornam o solicitante inelegível para o visto, como tráfico de drogas, permanência irregular anterior nos EUA ou uso de documentos falsos.