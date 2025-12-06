28 anos depois: Escócia volta a Copa do Mundo e vai reencontrar Brasil, adversário frequente em Mundiais 

O sorteio ocorreu na sexta-feira (5), em Washington. MANDEL NGAN / POOL

Depois de uma longa espera, a Escócia está de volta a uma Copa do Mundo. E quis o destino que, depois de 28 anos, mais uma vez os europeus estivessem no caminho do Brasil em um Mundial. O sorteio ocorreu na sexta-feira (5), em Washington.

São quatro confrontos em Copas, com retrospecto favorável a Canarinho: três vitórias (1982, 1990 e 1998) e um empate (1974). No último encontro, na Copa da França, 2 a 1, gols de César Sampaio e Boyd, contra. Collins descontou.

Esta será a nona Copa da Escócia. E a seleção treinada por Steve Clarke vai em busca de um feito inédito para o país: passar pela primeira vez da primeira fase.

Campanha nas Eliminatórias

Atual número 36 do ranking da Fifa, a Escócia conseguiu a vaga direta após liderar o Grupo C da Uefa, em uma chave que também tinha Dinamarca, Grécia e Belarus.

Na última rodada, em novembro, um confronto direto entre Escócia e Dinamarca decidiu o classificado. Melhor para a Escócia, que venceu por 4 a 2 e ficou com a vaga, empurrando os dinamarqueses à repescagem da Uefa.

Ídolo do Liverpool "dedicou" vaga ao amigo

Robertson (dir.) é ídolo do Liverpool. Paul ELLIS / AFP

O termômetro e principal jogador da Escócia é o lateral Andrew Robertson. Ídolo do Liverpool, ele foi titular em seis dos oito jogos das Eliminatórias com a Escócia.

Após a confirmação da vaga, Robertson se emocionou ao lembrar do companheiro de time, o português Diogo Jota. O lateral disse que "não conseguia tirar o amigo da cabeça", ao destacar que os dois falavam muito sobre a Copa do Mundo 2026. Jota, que estaria no Mundial com a Seleção de Portugal, morreu em um acidente de carro, em julho.

A maior parte dos titulares, inclusive, atua no futebol inglês. Nomes como o lateral Aaron Hickey (Brentford), os meias Ben Gannon-Doak e Ryan Christie (Bornemouth) e o atacante Lyndon Dykes (Birmingham).

Outro destaque é o meia Scott McTominay, meia-esquerda do Napoli. Na temporada, pelo clube italiano, ele tem dois gols e duas assistências em 12 jogos.

Ancelotti cita "solidez" dos escoceses

Assim como fez ao destacar que Marrocos é a melhor seleção do grupo, o técnico Carlo Ancelotti também comentou brevemente sobre a Escócia após o sorteio:

— Tem um time muito sólido, é um adversário difícil — resumiu.