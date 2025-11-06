Vaza a segunda camisa da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo; veja fotos

Logo da Nike foi substituída pelo da Jordan, linha da própria fornecedora de materiais esportivos. FootyHeadlines / Reprodução

O segundo uniforme da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 vazou nesta quinta-feira (6). As fotos foram divulgadas pelo site "FootyHeadlines", portal especializado em divulgar informações sobre equipamentos esportivos. Conforme apurado pelo ge.globo, o uniforme será utilizado pelo Brasil no próximo Mundial.

A clássica cor azul segue predominante na camiseta, sendo desta vez em um tom mais escuro. A logo da Nike dá lugar a Jordan, linha da empresa que homenageia a lenda do basquete Michael Jordan.

A suposta camisa vermelha, que havia sido cogitada há alguns meses, foi descartada com esse anúncio. Segundo o ge, o presidente da CBF Samir Xaud realizou reuniões com a Nike, em agosto, para vetar a produção de camisas vermelhas para o Brasil.

Na época, a fornecedora já havia começado a produção dos uniformes, que iriam mesclar as cores vermelho e preto, decisão aprovada pelo antigo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Mesmo assim, Xaud vetou o modelo e mandou seguir a cor original do segundo uniforme, azul.

Confira abaixo as fotos vazadas da nova camiseta do Brasil