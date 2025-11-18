Trump anuncia prioridade no agendamento de vistos para turistas com ingresso comprado para a Copa do Mundo 2026

Anúncio foi realizado em reunião na Casa Branca. Win McNamee / Getty Images

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta segunda-feira (17), que está sendo implantado um sistema de obtenção de vistos prioritário para turistas que têm ingressos comprados para jogos da Copa do Mundo 2026 no país. A maioria das partidas do Mundial, que será sediado em conjunto com o México e o Canadá, será realizada nos EUA.

Secretário do Departamento de Estado, Marco Rubio informou que o órgão contratou 400 oficiais consulares para dar conta da alta demanda, e reforçou que todos os solicitantes de visto continuarão sendo verificados.

— Países como Brasil e Argentina tinham filas de seis meses a um ano para fazer as entrevistas e com o nosso trabalho isso diminuiu consideravelmente, para cerca de dois meses. Com os ingressos, nós vamos antecipar ao máximo as entrevistas dessas pessoas. Mas é importante que não deixem para o último minuto — alertou.