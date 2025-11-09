Taffarel detona Leão e chama técnico de arrogante e prepotente: "Não pode falar nada do Ancelotti"

Ídolo do Inter lembrou de quando trabalhou com Leão no Atlético-MG. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

Atualmente preparador de goleiros da Seleção Brasileira e titular da Amarelinha na conquista da Copa do Mundo de 1994, Taffarel detonou o técnico Leão por ter dito na frente de Carlo Ancelotti que não gosta de treinadores estrangeiros em seu país.

Em publicação numa rede social, o ídolo do Inter lembrou de quando trabalhou com Leão no Atlético-MG, quando era jogador, em 1997.

— Bah, Leão, menos. Tu não pode falar nada do Ancelotti. Foi o treinador mais arrogante e prepotente com quem trabalhei. Desde que chegou ao Galo tentou me sacanear. Tu foi um bom goleiro, não precisava ter tanta inveja assim de mim — escreveu o preparador de goleiros, que disputou três Copas pela Seleção: 1990, 1994 e 1998.

— Infelizmente tenho péssimas lembranças do teu trabalho, menosprezando funcionários e todos que estavam abaixo de ti. Fica quieto um pouco — completou.

A fala polêmica de Leão foi proferida na última terça-feira (4), no 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol, que contou com a presença do italiano Carlo Ancelotti.

— Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país, e isso serve para o Mancini, que é o presidente (da Federação Brasileira de Treinadores). Estou falando aqui na frente da nossa casa. Antes eu falava que eu não suportava, não suportaria treinadores (estrangeiros). Você sabe que eu já falei isso, né, Zé (Mário, ex-jogador e ex-treinador presente ao evento)? Você sabe que eu já falei isso e não mudo. Mas tenho que ser inteligente o suficiente pra dizer que isso tudo tem um culpado. Nós, treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores que não têm nada a ver com isso — disse Leão.

O discurso do ex-goleiro foi endossado por Oswaldo de Oliveira, que também se manifestou contrariamente à presença de estrangeiros na Seleção e no futebol brasileiro.