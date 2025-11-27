Site vaza imagem da camisa da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Com um tom de amarelo vivo, a camisa mostra uma padronagem discreta no corpo e detalhes em verde nas laterais e na manga. FootyHeadlines / Reprodução

Imagens do uniforme principal da Seleção Brasileira desenvolvido pela Nike para a Copa do Mundo de 2026 estão circulando pela internet. O site especializado em camisas esportivas FootyHeadlines publicou as fotos da nova Amarelinha, inspirada na icônica camisa utilizada pela Seleção na conquista do Tri mundial, em 1970.

Com um tom de amarelo vivo, a camisa mostra uma padronagem discreta no corpo e detalhes em verde nas laterais e na manga. A gola é simples, em um tom de verde azulado. O calção que compõe o kit não teve imagens divulgadas.

O uniforme estreia em campo na data Fifa de março, em amistoso contra a França. No jogo contra a Croácia, a seleção deve estrear o segundo uniforme, que teve imagens vazadas no início de novembro. O primeiro modelo da segunda camisa tinha a cor vermelha como predominante mas, após pedido do presidente da CBF, Samir Xaud, à Nike, o uniforme será azul.