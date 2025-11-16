Sem torcida, mas com visita ilustre, Seleção Brasileira chega a Lille para último amistoso de 2025

A chegada da Seleção Brasileira a Lille não mexeu no cotidiano da pacata cidade francesa, ainda mais em um domingo.
Apenas uma dezena de curiosos e fãs locais foram ao hotel para receber os jogadores. Mas uma visita ilustre movimentou a concentração.
O zagueiro Alexsandro, que joga no time da cidade, fez as boas vindas aos companheiros. Recuperando-se de uma lesão na coxa, ele está fora dos gramados desde setembro. E logo depois de ter deixado uma boa impressão a Carlo Ancelotti, que lhe deu a primeira chance na Seleção.
— A recuperação está correndo bem. Espero em breve estar de volta, também à Seleção. Vim trazer uns presentes e uns casacos para o pessoal, esfriou demais, não sei se estão preparados — brincou.
De fato, os 5ºC de sensação térmica marcaram a noite francesa. Essa tende a ser a temperatura na terça (18), 20h30mim (16h30min de Brasília), quando o Brasil enfrentará a Tunísia. Este será o último jogo da Seleção em 2025. Ancelotti definirá a equipe no treino desta segunda-feira (17) à tarde.