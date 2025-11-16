Copa do Mundo

França
Notícia

Sem torcida, mas com visita ilustre, Seleção Brasileira chega a Lille para último amistoso de 2025

Apenas uma dezena de curiosos e fãs locais foram ao hotel para receber os jogadores

Rafael Diverio

De Lille

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS