Sem torcida, mas com visita ilustre, Seleção Brasileira chega a Lille para último amistoso de 2025

Jogadores chegaram neste domingo (16) a França. Rafael Diverio / Agência RBS

A chegada da Seleção Brasileira a Lille não mexeu no cotidiano da pacata cidade francesa, ainda mais em um domingo.

Apenas uma dezena de curiosos e fãs locais foram ao hotel para receber os jogadores. Mas uma visita ilustre movimentou a concentração.

O zagueiro Alexsandro, que joga no time da cidade, fez as boas vindas aos companheiros. Recuperando-se de uma lesão na coxa, ele está fora dos gramados desde setembro. E logo depois de ter deixado uma boa impressão a Carlo Ancelotti, que lhe deu a primeira chance na Seleção.

— A recuperação está correndo bem. Espero em breve estar de volta, também à Seleção. Vim trazer uns presentes e uns casacos para o pessoal, esfriou demais, não sei se estão preparados — brincou.