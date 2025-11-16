República Democrática do Congo garante vaga na repescagem mundial da Copa do Mundo; Nigéria e Camarões estão fora

Está definido o representante do continente africano na repescagem mundial para a Copa do Mundo do próximo ano. A República Democrática do Congo empatou em 1 a 1 contra a Nigéria, neste domingo (16), mas venceu nas penalidades. O resultado classificou a seleção que disputou o Mundial apenas em 1974, quando ainda se chamava Zaire.
Nas semifinais, o Congo superou Camarões por 1 a 0. Já a Nigéria chegou à decisão após vencer o Gabão por 4 a 1. Tanto a seleção nigeriana quanto a camaronesa, tradicionais em Copas, não irão disputar o torneio do ano que vem, que reunirá pela primeira vez 48 países participantes.
Agora, a seleção africana jogará a repescagem ao lado de outros cinco países, em jogos que devem ser disputados no México, em março de 2026. Até o momento, também estão garantidas Bolívia, representando a América do Sul, e Nova Caledônia, pela Oceania.
Outra vaga será definida nesta terça-feira (18). Iraque e Emirados Árabes Unidos irão se enfrentar, no Iraque, pelo segundo jogo da decisão da repescagem asiática. Na ida, as equipes empataram em 1 a 1. As últimas duas seleções serão definidas a partir das Eliminatórias da América do Norte e Central.
Dentre as seis seleções classificadas, as duas de melhor colocação no ranking da Fifa já estarão garantidas nas finais da repescagem, que terá dois caminhos. As demais equipes jogarão uma semifinal, valendo vaga na decisão.