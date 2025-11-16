República Democrática do Congo garante vaga na repescagem mundial da Copa do Mundo; Nigéria e Camarões estão fora

Congo disputará jogos da repescagem no próximo ano. fecofadrc / Instagram/Divulgação

Está definido o representante do continente africano na repescagem mundial para a Copa do Mundo do próximo ano. A República Democrática do Congo empatou em 1 a 1 contra a Nigéria, neste domingo (16), mas venceu nas penalidades. O resultado classificou a seleção que disputou o Mundial apenas em 1974, quando ainda se chamava Zaire.

Nas semifinais, o Congo superou Camarões por 1 a 0. Já a Nigéria chegou à decisão após vencer o Gabão por 4 a 1. Tanto a seleção nigeriana quanto a camaronesa, tradicionais em Copas, não irão disputar o torneio do ano que vem, que reunirá pela primeira vez 48 países participantes.

Agora, a seleção africana jogará a repescagem ao lado de outros cinco países, em jogos que devem ser disputados no México, em março de 2026. Até o momento, também estão garantidas Bolívia, representando a América do Sul, e Nova Caledônia, pela Oceania.

Outra vaga será definida nesta terça-feira (18). Iraque e Emirados Árabes Unidos irão se enfrentar, no Iraque, pelo segundo jogo da decisão da repescagem asiática. Na ida, as equipes empataram em 1 a 1. As últimas duas seleções serão definidas a partir das Eliminatórias da América do Norte e Central.