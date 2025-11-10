Quais seleções podem se classificar para a Copa do Mundo nesta semana 

França depende apenas de si nesta quinta (13) para carimbar o passaporte para o Mundial. FRANCK FIFE / AFP

A data Fifa de novembro promete definir novas vagas diretas para a Copa do Mundo de 2026, que contará com 48 nações. Nos próximos dias, entre quinta (13) e domingo (16), nove seleções europeias podem carimbar o passaporte. Além disso, a Concaf definirá seus últimos três classificados. Na África e na Ásia, confrontos eliminatórios definirão quem segue vivo na corrida pelo Mundial.

Até aqui, 28 seleções já estão garantidas na competição, que será disputada entre junho e julho do próximo ano. México, Estados Unidos e Canadá serão as sedes. A repescagem intercontinental, marcada para março de 2026, reunirá representantes de todas as confederações, exceto a Uefa, e definirá as duas últimas vagas da Copa do Mundo.

Seleções que podem se classificar nesta semana

Ainda nesta semana, Suíça, França, Espanha, Portugal, Holanda, Áustria, Noruega, Bélgica e Croácia podem se classificar à Copa. Os únicos que dependem apenas de si são os franceses, diante dos ucranianos, na quinta. Os demais, além de pontuar, necessitam de resultados paralelos — é o caso também de países da Concaf, como Honduras e Jamaica.

Como estão as eliminatórias para a Copa?

Europa

Apenas a Inglaterra já garantiu presença. As Eliminatórias entram na fase decisiva, com as potências tradicionais disputando as 15 vagas restantes. Os líderes de cada grupo avançam direto, enquanto os vice-líderes irão aos playoffs de março.

África

O continente terá um “final four” em Rabat, no Marrocos. Nigéria e Gabão se enfrentam em uma semifinal, enquanto Camarões encara a República Democrática do Congo. Os vencedores jogam a final no domingo (16), valendo vaga na repescagem intercontinental. Até agora, nove seleções africanas já estão garantidas: Senegal, Costa do Marfim, África do Sul, Cabo Verde, Gana, Argélia, Egito, Marrocos e Tunísia.

Ásia

Emirados Árabes Unidos e Iraque duelam em jogos de ida e volta — quinta (13) e terça (18) — por um lugar na repescagem mundial. O continente já tem oito classificados: Japão, Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Austrália, Catar e Arábia Saudita.

América do Sul

Seis seleções estão garantidas: Argentina, Equador, Colômbia, Uruguai, Brasil e Paraguai. A Bolívia espera a repescagem.

América do Norte e Central

Na Concacaf, Canadá, Estados Unidos e México estão classificados como anfitriões, e outras 11 seleções disputam três vagas diretas, que serão definidas nesta data Fifa, entre Suriname, Panamá, Guatemala, Jamaica, Curaçao, Trinidad e Tobago, Honduras, Costa Rica e Haiti. Dois dos países irão para a repescagem.

Oceania

A Nova Zelândia já assegurou presença, e a Nova Caledônia vai à repescagem mundial.

Divisão de vagas

Europa: 16 vagas

16 vagas América do Sul: 6 vagas

6 vagas América do Norte e Central: 6 vagas

6 vagas Ásia : 8 vagas

: 8 vagas África : 9 vagas

: 9 vagas Oceania : 1 vaga

: 1 vaga Repescagem: 2 vagas

Seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2026

América do Norte e Central (Concacaf)

Canadá (país-sede)

Estados Unidos (país-sede)

México (país-sede)

América do Sul (Conmebol)

Argentina

Brasil

Equador

Uruguai

Colômbia

Paraguai

África (CAF)

Senegal

Costa do Marfim

África do Sul

Cabo Verde

Gana

Argélia

Egito

Marrocos

Tunísia

Ásia (AFC)

Japão

Irã

Uzbequistão

Coreia do Sul

Jordânia

Austrália

Catar

Arábia Saudita

Europa (Uefa)

Inglaterra

Oceania (OFC)