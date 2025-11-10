Quais seleções podem se classificar para a Copa do Mundo nesta semana 

A data Fifa de novembro promete definir novas vagas diretas para a Copa do Mundo de 2026, que contará com 48 nações. Nos próximos dias, entre quinta (13) e domingo (16), nove seleções europeias podem carimbar o passaporte. Além disso, a Concaf definirá seus últimos três classificados. Na África e na Ásia, confrontos eliminatórios definirão quem segue vivo na corrida pelo Mundial.
Até aqui, 28 seleções já estão garantidas na competição, que será disputada entre junho e julho do próximo ano. México, Estados Unidos e Canadá serão as sedes. A repescagem intercontinental, marcada para março de 2026, reunirá representantes de todas as confederações, exceto a Uefa, e definirá as duas últimas vagas da Copa do Mundo.
Seleções que podem se classificar nesta semana
Ainda nesta semana, Suíça, França, Espanha, Portugal, Holanda, Áustria, Noruega, Bélgica e Croácia podem se classificar à Copa. Os únicos que dependem apenas de si são os franceses, diante dos ucranianos, na quinta. Os demais, além de pontuar, necessitam de resultados paralelos — é o caso também de países da Concaf, como Honduras e Jamaica.
Como estão as eliminatórias para a Copa?
Europa
Apenas a Inglaterra já garantiu presença. As Eliminatórias entram na fase decisiva, com as potências tradicionais disputando as 15 vagas restantes. Os líderes de cada grupo avançam direto, enquanto os vice-líderes irão aos playoffs de março.
África
O continente terá um “final four” em Rabat, no Marrocos. Nigéria e Gabão se enfrentam em uma semifinal, enquanto Camarões encara a República Democrática do Congo. Os vencedores jogam a final no domingo (16), valendo vaga na repescagem intercontinental. Até agora, nove seleções africanas já estão garantidas: Senegal, Costa do Marfim, África do Sul, Cabo Verde, Gana, Argélia, Egito, Marrocos e Tunísia.
Ásia
Emirados Árabes Unidos e Iraque duelam em jogos de ida e volta — quinta (13) e terça (18) — por um lugar na repescagem mundial. O continente já tem oito classificados: Japão, Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Austrália, Catar e Arábia Saudita.
América do Sul
Seis seleções estão garantidas: Argentina, Equador, Colômbia, Uruguai, Brasil e Paraguai. A Bolívia espera a repescagem.
América do Norte e Central
Na Concacaf, Canadá, Estados Unidos e México estão classificados como anfitriões, e outras 11 seleções disputam três vagas diretas, que serão definidas nesta data Fifa, entre Suriname, Panamá, Guatemala, Jamaica, Curaçao, Trinidad e Tobago, Honduras, Costa Rica e Haiti. Dois dos países irão para a repescagem.
Oceania
A Nova Zelândia já assegurou presença, e a Nova Caledônia vai à repescagem mundial.
Divisão de vagas
- Europa: 16 vagas
- América do Sul: 6 vagas
- América do Norte e Central: 6 vagas
- Ásia: 8 vagas
- África: 9 vagas
- Oceania: 1 vaga
- Repescagem: 2 vagas
Seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2026
América do Norte e Central (Concacaf)
- Canadá (país-sede)
- Estados Unidos (país-sede)
- México (país-sede)
América do Sul (Conmebol)
- Argentina
- Brasil
- Equador
- Uruguai
- Colômbia
- Paraguai
África (CAF)
- Senegal
- Costa do Marfim
- África do Sul
- Cabo Verde
- Gana
- Argélia
- Egito
- Marrocos
- Tunísia
Ásia (AFC)
- Japão
- Irã
- Uzbequistão
- Coreia do Sul
- Jordânia
- Austrália
- Catar
- Arábia Saudita
Europa (Uefa)
- Inglaterra
Oceania (OFC)
- Nova Zelândia