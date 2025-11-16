Portugal x Armênia: tudo sobre o jogo da sexta rodada das Eliminatórias Europeias.

O confronto entre Portugal x Armênia, válido pela sexta rodada do Grupo F das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, será às 11h deste domingo (16). A partida ocorre no Estádio do Dragão, em Porto, em Portugal.