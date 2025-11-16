O confronto entre Portugal x Armênia, válido pela sexta rodada do Grupo F das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, será às 11h deste domingo (16). A partida ocorre no Estádio do Dragão, em Porto, em Portugal.
Escalações para Portugal x Armênia
Portugal: Diogo Costa; Nélson Semedo, Inácio, Rúben Dias, Dalot; Rúben Neves, Bruno Fernandes, Vitinha; Bernardo Silva, Gonçalo Ramos e Rafael Leão. Técnico: Roberto Martínez.
Armênia: Avagyan; Piloyan, Muradyan, Mkrtchyan, Tiknizyan; Hovhannisyan, Muradyan, Spertsyan; Sevikyan, Ranos e Shaghoyan. Técnico: Yegishe Melikyan.
Arbitragem para Portugal x Armênia
Irfan Peljto (Bósnia-Herzegovina), auxiliado por Senad Ibrisimbegovic e Davor Beljo (ambos da Bósnia-Herzegovina). VAR: Gianluca Aureliano (Itália).
Onde assistir a Portugal x Armênia
Disney+ anuncia exclusivamente a transmissão.