O confronto entre Itália x Noruega, válido pela 10ª rodada do Grupo I das Eliminatórias da Copa do Mundo, será às 16h45min deste domingo (16). A partida ocorre no mítico San Siro, em Milão, na Itália.
Para não ficar de fora do Mundial pela terceira vez seguida, os italianos precisam vencer os noruegueses por nove gols de diferença. Caso este "milagre" não ocorra, a Azurra terá de lutar na repescagem europeia por uma vaga à Copa.
Escalações para Itália x Noruega
Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Cristante; Politano, Retegui, Raspadori. Técnico: Gennaro Gattuso.
Noruega: Nyland; Ryerson, Heggem (Ostigard), Ajer, Bjorkan; Bobb, Berg, Berge, Nusa; Sorloth, Erling Haaland. Técnico: Ståle Solbakken.
Arbitragem para Itália x Noruega
José María Sánchez (Espanha), auxiliado por Raúl Cabañero e Iñigo Prieto. VAR: Juan Martínez Munuera.
Onde assistir a Itália x Noruega
ESPN e Disney+ anunciam a transmissão.