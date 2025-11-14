O confronto entre Polônia x Holanda, válido pela quinta rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa, será às 16h45min desta sexta-feira (14). A partida ocorre no Estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia.
Escalações para Polônia x Holanda
Polônia: Dragowski; Wisniewski; Kędziora; Kiwior; Cash; Slisz; Zieliński; Skóraś; Szymański; Lewandowski; Kamiński. Técnico: Jan Urban.
Holanda: Verbruggen; Dumfries; Timber; Van Dijk; Van de Ven; Gravenberch; De Jong; Malen; Kluivert; Gakpo; Memphis Depay. Técnico: Ronald Koeman.
Arbitragem para Polônia x Holanda
Maurizio Mariani (ITA), auxiliado por Daniele Bindoni (ITA) e Alberto Tegoni (ITA). VAR: Marco Di Bello (ITA).
Onde assistir a Polônia x Holanda
- A ESPN e o Disney+ anunciam a transmissão.