O possível caminho do Brasil no sorteio da Copa do Mundo 2026

O sorteio da Copa do Mundo 2026 está marcado. Em 5 de dezembro, nos Estados Unidos, haverá a definição dos grupos para a competição. Com isso, o Brasil conhecerá seus adversários na fase inicial.
Ao todo, as 48 seleções participantes serão divididas em quatro potes. No primeiro, estarão os três países-sede (Estados Unidos, México e Canadá) e os nove melhores colocados no ranking da Fifa.
Os potes 2, 3 e 4 também serão definidos através da pontuação no ranking mundial. Além disso, há expectativa de que as seis equipes oriundas das repescagens também fiquem no último pote — assim como ocorreu nas últimas edições da Copa.
A Fifa, porém, ainda não confirma. Portanto, há possibilidade de que os últimos seis sejam classificados de acordo com o ranking da Fifa.
E a situação brasileira?
A projeção atual aponta para a Seleção Brasileira no pote 1, ao lado de Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha, além de Estados Unidos, México e Canadá (os países-sede).
Atualmente, o Brasil é quinto colocado no ranking da Fifa, com 1760.46 pontos. À sua frente, estão: Espanha (1º, com 1877.18), Argentina (2º, com 1873.33), França (3º, com 1834.12) e Inglaterra (4º, com 1834.12)
E as regras?
A Fifa ainda não divulgou as diretrizes do sorteio de maneira detalhada. No entanto, a regra principal permanece: duas seleções de uma mesma confederação não podem cair no mesmo grupo. A única exceção são as equipes ligadas à Uefa, que possui número maior de representantes e, portanto, pode ter até duas equipes europeias na mesma chave.
Quem disputa a repescagem?
A repescagem europeia dará quatro vagas à Copa do Mundo. Estão na disputa:
Enquanto as últimas duas vêm do Torneio Classificatória da Fifa, que conta com Bolívia, Iraque, Congo, Nova Caledônia, Jamaica e Suriname.
Qual é a projeção?
Pote 1
- Estados Unidos
- México
- Canadá
- Espanha
- Argentina
- França
- Inglaterra
- Portugal
- Brasil
- Holanda
- Bélgica
- Alemanha
Pote 2
- Croácia
- Marrocos
- Colômbia
- Uruguai
- Suíça
- Japão
- Senegal
- Irã
- Coreia do Sul
- Equador
- Áustria
- Austrália
Pote 3
- Panamá
- Noruega
- Egito
- Argélia
- Escócia
- Paraguai
- Costa do Marfim
- Tunísia
- Uzbequistão
- Catar
- Arábia Saudita
- África do Sul
Pote 4
- Jordânia
- Cabo Verde
- Gana
- Curaçao
- Haiti
- Nova Zelândia
- Repescagem Uefa 1
- Repescagem Uefa 2
- Repescagem Uefa 3
- Repescagem Uefa 4
- Repescagem mundial 1
- Repescagem mundial 2