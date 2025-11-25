O possível caminho do Brasil no sorteio da Copa do Mundo 2026

Brasil conhecerá seus adversários no próximo dia 5. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

O sorteio da Copa do Mundo 2026 está marcado. Em 5 de dezembro, nos Estados Unidos, haverá a definição dos grupos para a competição. Com isso, o Brasil conhecerá seus adversários na fase inicial.

Ao todo, as 48 seleções participantes serão divididas em quatro potes. No primeiro, estarão os três países-sede (Estados Unidos, México e Canadá) e os nove melhores colocados no ranking da Fifa.

Os potes 2, 3 e 4 também serão definidos através da pontuação no ranking mundial. Além disso, há expectativa de que as seis equipes oriundas das repescagens também fiquem no último pote — assim como ocorreu nas últimas edições da Copa.

A Fifa, porém, ainda não confirma. Portanto, há possibilidade de que os últimos seis sejam classificados de acordo com o ranking da Fifa.

E a situação brasileira?

A projeção atual aponta para a Seleção Brasileira no pote 1, ao lado de Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha, além de Estados Unidos, México e Canadá (os países-sede).

Atualmente, o Brasil é quinto colocado no ranking da Fifa, com 1760.46 pontos. À sua frente, estão: Espanha (1º, com 1877.18), Argentina (2º, com 1873.33), França (3º, com 1834.12) e Inglaterra (4º, com 1834.12)

E as regras?

A Fifa ainda não divulgou as diretrizes do sorteio de maneira detalhada. No entanto, a regra principal permanece: duas seleções de uma mesma confederação não podem cair no mesmo grupo. A única exceção são as equipes ligadas à Uefa, que possui número maior de representantes e, portanto, pode ter até duas equipes europeias na mesma chave.

Quem disputa a repescagem?

A repescagem europeia dará quatro vagas à Copa do Mundo. Estão na disputa:

Enquanto as últimas duas vêm do Torneio Classificatória da Fifa, que conta com Bolívia, Iraque, Congo, Nova Caledônia, Jamaica e Suriname.

Qual é a projeção?

Pote 1

Estados Unidos

México

Canadá

Espanha

Argentina

França

Inglaterra

Portugal

Brasil

Holanda

Bélgica

Alemanha

Pote 2

Croácia

Marrocos

Colômbia

Uruguai

Suíça

Japão

Senegal

Irã

Coreia do Sul

Equador

Áustria

Austrália

Pote 3

Panamá

Noruega

Egito

Argélia

Escócia

Paraguai

Costa do Marfim

Tunísia

Uzbequistão

Catar

Arábia Saudita

África do Sul

Pote 4