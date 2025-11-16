Noruega se classifica para Copa do Mundo após 28 anos; Itália terá de disputar repescagem pela terceira vez seguida

Haaland marcou dois gols na vitória da Noruega, que retorna à Copa do Mundo após 28 anos. Alberto Pizzoli / AFP

Tetracampeã da Copa do Mundo, a Itália pode ficar de fora da competição pela terceira vez consecutiva. Isso porque neste domingo (16), a Azzurra foi derrotada em Milão por 4 a 1 pela Noruega — que retorna ao mundial após 28 anos — e terá que disputar uma vaga na repescagem.

Com a derrota, a Itália terminou as Eliminatórias da Europa na segunda colocação do Grupo I, com 18 pontos. Embalada pelos gols de Erling Haaland, atacante do Manchester City, a Noruega ficou em primeiro lugar, com 24 pontos.

Para assegurar a vaga na Copa do Mundo e fugir da repescagem, a Itália precisava vencer a Noruega por, pelo menos, nove gols de diferença. A equipe de Gennaro Gattuso, campeão do mundo em 2006, até saiu na frente com gol de Esposito aos 11 minutos da primeira etapa.

No segundo tempo, a seleção norueguesa terminou com qualquer resquício de esperança dos italianos. Aos 18, Nusa empatou. Em dois minutos, aos 33 e 34, Haaland virou e ampliou. Nos acréscimos, Larsen deu fim ao números da partida: 4 a 1 para a Noruega, em pleno San Siro.

O que explica a crise na seleção italiana?

Desde o título de 2006, a Itália não foi mais a mesma em Copas: caiu nas fases de grupos em 2010 e 2014 e ficou de fora dos dois torneios seguintes. Juntos com seus clubes e sua liga, referência em décadas anteriores, a Azzurra entrou em declínio após o Fair Play Financeiro da Uefa.

Falta de artilheiros e crise técnica

O país deixou de produzir grandes atacantes. O último nome que se destacou foi Immobile, que está em fim de carreira e já não é convocado há um tempo. Hoje a seleção conta com o argentino naturalizado, Mateo Retegui, que atua no futebol árabe, Moise Kean, da Fiorentina, e Raspadori, reserva do Atlético de Madrid.

Além da falta de artilheiros, enfrenta uma crise de identidade tática e técnica. O país que produziu treinadores como Sacchi, Conte e Ancelotti agora tem o ídolo, porém inexperiente, Gattuso no comando, após a saída de Spalletti — que optou por deixar o cargo, a um ano da Copa. O ex-volante tenta resgatar o espírito da equipe, junto com os ícones Buffon e Bonucci, seus auxiliares.

Tropeços em jogos decisivos

Ainda que tenham conquistado a Eurocopa em 2021, os italianos não conseguem ir bem nas Eliminatórias. Na anterior, após ficarem atrás da Suíça, caíram na repescagem para a Macedônia do Norte — que veio a ser superada por Portugal na fase seguinte.

Agora, restando duas rodadas para o fim, está a três pontos da Noruega: venceu cinco das seis partidas até aqui, mas vacilou justo no confronto direto contra os noruegueses. Com isso, o país nórdico depende apenas de si e ainda pode jogar por um empate contra os italianos.