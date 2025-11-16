Copa do Mundo

Tetracampeã em crise
Noruega se classifica para Copa do Mundo após 28 anos; Itália terá de disputar repescagem pela terceira vez seguida

Seleção Azzurra foi derrotada por 4 a 1 em Milão, com direito a dois gols de Erling Haaland

