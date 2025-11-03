Copa do Mundo

Vai para a Copa?

Neymar segue esquecido na Seleção Brasileira e Ancelotti avisa: "Preciso de atletas top fisicamente"

Jogador acaba de passar 48 dias sem jogar devido a uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita

