Neymar segue esquecido na Seleção Brasileira e Ancelotti avisa: "Preciso de atletas top fisicamente"

Neymar ainda não foi convocado por Ancelotti. Raul Baretta / Santos/Divulgação

Todas as quatro convocações de Carlo Ancelotti têm algo em comum: em nenhuma consta o nome de Neymar, que se recuperou de lesão recentemente, mas segue esquecido pelo treinador italiano e não veste a camisa da Seleção Brasileira há mais de dois anos.

Neymar passou 48 dias sem jogar devido a uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Voltou a defender o Santos no domingo (2) e esteve em campo por 23 minutos contra o Fortaleza, no duelo que terminou empatado por 1 a 1.

O astro do Santos foi novamente assunto na coletiva do treinador após divulgar a lista de atletas chamados para os amistosos com Senegal e Tunísia. Desta vez, o treinador não se alongou ao falar sobre sua escolha de deixar o maior artilheiro da Seleção na história (segundo a contagem da Fifa) fora de mais uma convocação.

— Não falei novamente com o Neymar. Vamos ver quando ele puder recuperar e jogar de novo — limitou-se a dizer.

Depois, sem citar o nome de Neymar, reforçou que não vai levar para a Copa do Mundo atletas com problemas físicos.

— Não vou chamar um jogador que não tem intensidade para todo Mundial. Precisamos de jogadores no nível top fisicamente.

Leia Mais Fabinho não era convocado pela Seleção desde a Copa 2022; veja como foram as últimas temporadas do volante

Ele tem reiterado que o atacante não precisa ser testado e impôs uma condição para levá-lo à Copa do Mundo:

— Um jogador talentoso também precisa estar em forma. Ele precisa estar 100%, não 80%.

Neymar só não estava disponível em uma das quatro convocações de Ancelotti. Nas outras três ocasiões, não foi chamado por opção do italiano. O treinador italiano deixou claro que o camisa 10 tem de estar na sua melhor forma física possível.

Segundo o técnico, as ausências nas convocações não significam que ele não estará entre os 26 que disputarão a Copa do Mundo no Canadá, Estados Unidos e México.