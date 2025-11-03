Luciano Juba na Seleção: quem é a grande novidade da lista de Carlo Ancelotti?

Luciano Juba vive seu auge na carreira, com 14 participações em gols em 56 jogos neste ano. Letícia Martins / EC Bahia

Grande novidade da convocação de Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (3), Luciano Juba vem se destacando nos gramados brasileiros pelo Bahia. O lateral-esquerdo foi chamado pela primeira vez à Seleção Brasileira e pode jogar fazer sua estreia contra Senegal ou Tunísia, os últimos amistosos do ano para o Brasil.

O jogador de 26 anos vive seu auge na carreira, com 14 participações em gols em 56 jogos no ano. Meia-atacante de origem, Juba virou lateral com Rogério Ceni, que aproveitou sua qualidade técnica e a capacidade de construir jogadas desde a defesa.

— Um perfil técnico muito importante. Ontem (domingo, 2) fez uma assistência muito boa para o gol do Bahia (contra o Bragantino). Um jogador que pode jogar também por dentro. Acredito que pela evolução dele, ele merece que a gente faça uma avaliação dele — disse Ancelotti sobre Juba.

Carreira de Luciano Juba

Natural de Serra Talhada, no interior de Pernambuco, ele começou nas categorias de base do clube da cidade natal e logo despertou o interesse do Sport, que o contratou em 2017.

Foi promovido ao profissional em 2020, mas só se firmou após passagem por empréstimo ao Confiança, em 2021. O retorno ao Sport marcou a virada na carreira: em 2022, anotou nove gols e nove assistências em 57 jogos, virando um dos principais nomes da equipe.

Destaque com Ceni

Em 2023, manteve o bom momento e chamou a atenção do Bahia, que o contratou em agosto. Sob o comando de Rogério Ceni, se consolidou como lateral titular e conquistou a Copa do Nordeste e o Campeonato Baiano de 2025. Pelo Bahia, soma 133 jogos, 10 gols e 15 assistências.

Versátil, Juba pode atuar tanto como lateral de chegada pelos lados quanto como construtor na saída de bola, característica que pesou na escolha de Ancelotti.

De onde veio o apelido?

O apelido “Juba” surgiu na infância, por causa do cabelo volumoso, que lembrava a juba de um leão — marca que acompanhou o pernambucano até a convocação para a Seleção.

Buscas pelo nome jogador aumentam no Google Trends

O número de buscas pelo nome do jogador aumentaram após a convocação inédita do lateral em anúncio feito por Ancelotti. Veja abaixo no gráfico:

Pico de buscas foi registrado logo após o anúncio do nome do jogador. Reprodução / Google Trends