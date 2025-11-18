O Brasil ficou no empate com a Tunísia, em 1 a 1. Leia a crônica do jogo aqui.
Brasil e Tunísia disputam amistoso nesta terça-feira (18), às 16h30min. A partida será disputada na Decathlon Arena, em Lille, na França.
A Seleção Brasileira vem de uma vitória por 2 a 0 contra Senegal, em partida disputada em Londres. Estêvão e Casemiro marcaram os gols.
Escalações para Brasil x Tunísia
Brasil: Ederson, Wesley, Marquinhos, Militão e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Rodrygo, Vini Jr., Matheus Cunha e Estêvão. Técnico: Carlo Ancelotti.
Tunísia: Dahmen; Valery, Talbi, Bronn e Abdi; Skhiri; Layouni, Gharbi, Mejbri e Saad; Mastouri Treinador: Sami Trabelsi.
Arbitragem para Brasil x Tunísia
Ainda não divulgada pela Fifa.
Acompanhe a cobertura de Zero Hora
Onde assistir a Brasil x Tunísia
- A Globo, o SporTV e a GE TV anunciam a transmissão.
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 16h20min.
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 16h20min.