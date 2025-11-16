Jogador é cortado da Seleção antes de viagem para Lille

Gabriel Magalhães durante o amistoso com Senegal. IAN KINGTON / AFP

Carlo Ancelotti teve uma baixa na Seleção para o jogo contra a Tunísia. O zagueiro Gabriel Magalhães foi cortado da delegação após ter sofrido uma lesão muscular na coxa direita, ainda na partida contra Senegal. Não haverá nova convocação para seu lugar.

A tendência é que a defesa seja formada por Wesley, Militão, Marquinhos e Alex Sandro (ou Caio Henrique, caso o jogador do Flamengo esteja desgastado). Danilo é a outra opção para a zaga.

Ancelotti deve fazer mais experiências no time, que podem ocorrer tanto entre os titulares quanto em mudanças no decorrer da partida. O plano é fazer observações e também não esgotar os atletas que voltam para seus clubes.